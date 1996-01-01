Риэлторы теряют клиентов

Кризис серьезно ударил по риэлторскому бизнесу. Как недавно отметил президент Российской гильдии риэлторов Сергей КАНУХИН, уже не раз бывавший в Приморье, в декабре прошлого года количество сделок, проводившихся через агентства, по сравнению с декабрем 2007 г. сократилось на 40%.

Однако независимые эксперты отмечают, что многие владивостокские агентства недвижимости в прошлом году месяцами не могли провести ни одной сделки. В результате около 10-15% из них либо временно прокинули этот бизнес, либо заморозили свою деятельность на время пока "кризис рассасывается". Часть агентств появилась под новыми названиями, надеясь, что они окажутся удачливее прежних.