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Инвестиционные квартиры погоды не делают
По данным специалистов ООО "Дальневосточный маркетинговый центр", инвестиционных квартир, которые строились бы частными лицами исключительно для продажи, в новостроях Владивостока не более 5%, и это особой погоды на рынке недвижимости не делает. Правда, для покупателей такое жилье может быть интереснее, чем предложения "от застройщика", поскольку при наличии в доме других "свободных" квартир, инвестиционные продаются на 5-10% дешевле, а после завершения общей распродажи - до 20%.
Для Владивостока характерно то, что многие инвестиционные квартиры зачастую до сдачи не "доживают". Как правило, это площади, которые покупаются отдельными дольщиками на ранних этапах по сравнительно низким ценам, чтобы "прокрутить" деньги. Продавая затем те квартиры, которые не "тянет", на более высокой стадии готовности, такой инвестор вытягивает строительство одной квартиры для себя. В частности этой схемой активно пользуются работники самих инвестиционно-строительных компаний.
О том, что этот сегмент рынка довольно мал, можно судить по объявлениям типа "продается квартира в новом доме не от застройщика" - они довольно редки. Предполагается, что частный инвестор, который ранее надеялся получить выгоду от строительства и продажи во Владивостоке отдельно взятой квартиры, сегодня предпочитает потерпеть и придержать ее до лучших времен. Сегодня он не видит тех инструментов, вложившись в которые, сможет обеспечить себе существенную прибыль, да и продать квартиру не за гроши довольно проблематично.
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