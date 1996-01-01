Коттеджи остаются коттеджами

За миллион долларов еще недавно выставлялся коттедж свыше 500 кв. метров в ближнем пригороде Владивостока - на Седанке - с высокими потолками и полным набором помещений вплоть до рабочего кабинета и комнаты отдыха, со встроенным гаражом на две машины, бассейном, сауной, автономной котельной, скважиной, септиком и т.д. Теперь его цена - 28 млн руб. Но в этом же районе можно купить и дом подешевле - 4-этажный коттедж площадью 400 кв. м на 6-ти своих сотках с коммуникациями сейчас предлагается за $400 тыс.

Дом площадью около 270 кв. м в Садгороде на 35-ти своих сотках сегодня предлагается за сумму около $1,3 млн. И до моря недалеко, и расположен в небольшом огороженном поселке. Есть здесь городские водопровод и канализация, аварийный септик, встроенная мебель, теплый гараж на две машины и пр. Примерно за $370 тыс. в этом районе можно купить более скромный дом - площадью 160 кв. м, со своим участком в 15 соток, сауной, скважиной, телефонами и пр. Коттедж примерно такой же площади на ст. Океанской со своими 10 сотками, централизованной водой и канализацией, мебелью и бытовой техникой опять же предлагается покупателям значительно дороже - примерно за $860 тыс. А новострой в коттеджном городке на Весенней на участке 11 соток в собственность - около $360 тыс.

Почему-то кажется недостаточно привлекательным предлагающийся за 9 млн руб. дом площадью 75 кв. м с 20 сотками в районе Сахарного ключа со своей скважиной и фундаментом под новое строение.

В районе Ботанического сада в коттеджном городке за $1,15 млн можно купить 4-уровневый кирпичный коттедж с евроотделкой и массой прочих достоинств, со своими 15-тью сотками плюс 5 - в аренду.

Коттедж в районе Черной речки площадью около 400 кв. метров, с евроремонтом, 6-тью своими сотками и 4-мя арендованными, центральным отоплением, септиком, скважиной предлагается более чем за $1 млн. А где-то рядом другой коттедж - без окончательной отделки площадью около 210 кв. м и своими 8-мью сотками - за $250 тыс.

В районе б. Десантной за $550 тыс. можно приобрести коттедж площадью около 350 кв. метров в небольшом поселке со всеми коммуникациями, с сауной, бассейном и гаражом. Коттедж площадью 160 кв. м, заброшенный судьбой в лесополосу за б. Тавайзой, со своей баней и 10-тью сотками стоит чуть больше $160 тыс.

Старые дома в городе площадью 30-60 кв. метров, которые доживают свой век, предлагаются за 1,5-4 млн руб. Например, на ул. Днепровской за 3,5 млн продается дом 60 кв. метров с 6-тью своими сотками. На ст. Угольной за 4 млн руб. - дом площадью 120 кв. метров. За 3 млн руб. на ст. Спутник с 13-тью сотками земли. В этих домах еще можно жить какое-то время, но лучше сразу же после покупки приступать к строительству нового здания.

Квадрат коттеджа в районе сопки Буссе на ул. Жариковской, это недалеко от центра Владивостока, стоит примерно 60 тыс. руб. То есть, 3-этажный кирпичный дом площадью около 200 кв. м со всеми городскими коммуникациями и удобствами, с видом на море и свежим ремонтом, гаражом на две машины, имеющий еще и разрешение на надстройку мансарды, предлагается сегодня за 12 млн. руб. В этом же районе предлагаются ветхое строение с 3,4 сотками и проектом нового дома за 2,5 млн руб. или же старый дом из бруса, 60 кв. м на своих 5-ти сотках - за 4,6 млн.

Если хочется дом попросторнее и в романтическом месте на окончании Эгершельда, то за 16 млн руб. можно купить построенный недавно по "теплой" технологии дом площадью 410 кв. метров на своих 3-х сотках. С автономными и городскими водо- и энергоснабжением, гаражом на две машины, забором и пр.

В связи с планами грандиозного строительства на о. Русском новое дыхание получили цены на островные дома. Так, немного подремонтированный дом старой постройки площадью около 260 кв. м и участком 60 соток, огороженных металлическим забором, сейчас предлагается за $510 тыс. Однако островные территории еще долго будут "зреть в цене". В то время как дома и коттеджи в районах, давно набравших популярность, уже сегодня продаются значительно дороже.