Оптовые цены на сахар выросли на 25%

За первые три недели 2009 г. оптовые цены на белый сахар в России выросли более чем на 25% за тонну.

В Союзе сахаропроизводителей России (Союзроссахар) также зафиксировали скачок цен: с 1 по 12 января 2009 г. оптово-отпускные цены на белый сахар в целом по стране выросли на 11%, до 18,12 млн руб. за тонну. С 12 по 19 января 2009 г. прирост составил уже 14%, до 20,759 тыс. руб. за тонну. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".