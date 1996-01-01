"Автоимпорт не прекратится"

Повышение пошлин на автомобили и давление на "помогаек" сделали Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) одним из главных ньюс-мейкеров прошедшего года. Что ждать от таможни в новом году в эксклюзивном интервью "ЗР" рассказал начальник ДВТУ, генерал-майор Игорь ВЛАСЕНКО.

- Игорь Александрович, каковы итоги работы ДВТУ за 2008 г., чего удалось добиться, что сделать не получилось?

- По итогам 2008 г. Дальневосточное управление сработало с перевыполнением плана. В федеральный бюджет перечислено более 180 млрд руб., что на 10% больше запланированного. Рост по сравнению с 2007 г. - 38%, при этом количество грузовых таможенных деклараций (ГТД) увеличилось всего на 17%. Видно, что у сотрудников выросла нагрузка, повысилась и результативность их деятельности, в том числе и в части борьбы с недостоверным декларированием. Хотя полностью переломить ситуацию с занижением таможенной стоимости еще не удалось.

В регионе есть целый ряд так называемых "профессиональных спорщиков", которым в суде удается отстаивать явно заниженную стоимость на порой очень крупные партии товаров, например, ферросплавы и пластик. В результате мы имеем 96% проигранных в суде споров по определению стоимости. Понятно, что это не будет длиться вечно, фактически такие компании с помощью несовершенства арбитражного законодательства неоправданно получают значительные конкурентные преимущества. Это приводит к тому, что в отдельных рыночных нишах создаются теневые монополии и добросовестным участникам ВЭД вход туда заказан.

Ну а там, где можно, мы действуем. Так, например, произошло с таким явлением, как "помогайки". В принципе, это то же самое недостоверное декларирование, но совершается оно не отдельной компанией, а большим количеством физических лиц. В этом случае хватило усиления контроля со стороны инспекторов. В ответ на претензии от отдельных лиц, что, дескать, таможня перекрывает "помогайский" бизнес, отвечу, что это не бизнес, а административное правонарушение. И на таможенном посту инспектор обязан проверять, для каких целей ввозится товар, что сейчас и происходит.

- Как изменится работа Дальневосточной таможни с введением новых пошлин на импортные автомобили?

- По сути, никак не изменится, конечно, снизится нагрузка на специализированные автомобильные посты, но работа для таможенников найдется. Тем более что кадров у нас в управлении не хватает, и освободившихся специалистов мы направим на другие участки. В то же время не прекратился и автоимпорт, просто стали меньше ввозить дорогостоящих автомобилей, возможно, через несколько месяцев в этом секторе увидим рост. Но для Дальневосточного управления все это не критично, поскольку мы предвидели развитие ситуации и предприняли определенные меры.

- Перейдут ли в собственность государства помещения пунктов пропуска через границу, в том числе и "частные" автомобильные переходы?

- Есть несколько путей решения данной проблемы, например, выкупить у частников их собственность. Так, в прошедшем году у Владивостокского торгового порта за 122 млн руб. выкуплено здание, где размещается таможенный пост "Владивостокский морской порт". За 58,5 млн руб. куплено здание, где располагается таможенный пост "Первомайский". Эти помещения переданы на баланс Владивостокской таможни. Кроме того, по федеральной целевой программе "Госграница" в этом году начнется работа по переносу МАП "Пограничный" непосредственно на линию границы... Будет построено новое здание, отвечающее всем современным требованиям.

По автопереходу "Краскино" ситуация развивается еще динамичнее. Проектирование уже завершено, и в этом году строительство должно начаться. Данный пункт пропуска также переносится непосредственно на физическую границу. В нем предусмотрено размещение инспекционно-досмотрового комплекса, и есть надежда на увеличение грузопотока. Таким образом, "Краскино" и "Пограничный" в ближайшее время будут реконструированы и перейдут на баланс соответствующих таможен ДВТУ. По остальным автомобильным переходам ситуация менее ясная, но в целом они не отвечают современным требованиям, предъявляемым к пунктам пропуска через границу.

- Как обстояли дела с правоохранительной деятельностью и работе по пресечению контрабанды и недостоверного декларирования в 2008 г.?

- По итогам года в ДВТУ количество зафиксированных административных правонарушений выросло на 8%. Это самый большой показатель среди всех региональных таможенных управлений России, но меня он не вполне устраивает. Здесь есть ряд вопросов, связанных с коррупционными явлениями в управлении. Для исправления ситуации мы будем не только повышать профессионализм сотрудников, но и вычищать ряды.