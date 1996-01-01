"Это даже не катастрофа"

Даже слово "катастрофа" уже с трудом применимо к тому, что сейчас происходит в российской промышленности. Декабрь прошлого года оказался шестым месяцем подряд промышленного спада. Шесть месяцев, или два квартала подряд сокращения выпуска - это классическое условие наступления рецессии, с таким мнением выступил на страницах интернет-издания Газета.ru Андрей ИЛЛАРИОНОВ, президент института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона.

Темпы спада, зафиксированные в ноябре и особенно в декабре прошлого года, не имеют аналогов в современной российской экономической истории.

До нынешнего кризиса рекордсменом по месячным темпам промышленного спада был декабрь 1993 года - тогда производство сократилось на 4,7%. В ноябре прошлого года этот рекорд был побит и промышленный спад оказался на четверть более резким - 6,0%. Декабрь 2008 года установил новый рекорд спада: сокращение промышленного производства на 8% (по отношению к ноябрю 2008 г.) является беспрецедентным. Такой спад, происходящий в течение года, считается - и небезосновательно - характеристикой острейшего экономического кризиса. В декабре такой спад произошел в течение месяца.

Среднемесячные темпы спада в течение последних шести месяцев оказались равными 3,6% - такие темпы спада характеризуют острую промышленную рецессию, если они накоплены в течение года. В пересчете же на годовые темпы сокращение производства в России в последние полгода составило невиданные 35,5%.

Кумулятивное сокращение промышленного производства за последние 6 месяцев - с июля по декабрь 2008 года - составило 19,7%. Таких темпов сокращения производства в последние два десятилетия не было - ни в 1992-м, ни в 1994-м, ни в 1998-м. Подобные темпы падения производства, возможно, наблюдались на территории России лишь во время Великой Отечественной войны - в конце 1941 года и весной - летом 1942-го.

Индекс промышленного производства, зафиксированный в декабре 2008 года, последний раз находился на таком уровне в октябре 2003 года - месяце, запомнившимся арестом Михаила ХОДОРКОВСКОГО. За последние полгода рецессия уничтожила результаты весьма приличного роста российской промышленности в течение последних пяти лет, или почти 45% из кумулятивного прироста российской индустрии со времени августовского кризиса 1998 года.

Важно обратить внимание на то, что, несмотря на заметный рост после августа 1998-го, объем промышленного производства в России даже к лету 2008-го так и не достиг уровня производственной активности на излете существования СССР в 1989 году.

В июне 2008-го, месяце максимальной индустриальной экспансии последнего десятилетия, объем промышленного производства в России все еще оставался ниже уровня 1989 года примерно на 15%.

С падением почти на 20% за последние 6 месяцев объем промышленного производства в декабре 2008 года оказался примерно на уровне (оставляя в стороне структуру производства и качество производившейся продукции), на котором он находился в ноябре 1993 года, а до этого - в 1977-м.

Иными словами, в результате нынешнего кризиса российская промышленность по индексу физического объема уже оказалась отброшенной более чем на три десятилетия назад.

Нынешний экономический кризис коснулся не только России, значительное сокращение объемов промышленного производства происходит и в других странах мира. Однако, во-первых, оно происходит не везде: в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, судя по всему, спад пока не наблюдается. Не зафиксировано ни одного месяца промышленного спада в Индии. Короткие сроки сокращения индустриальной активности в Казахстане, Армении, Австрии, Боснии, Белоруссии, Швейцарии, Хорватии, Сербии и в некоторых других европейских и постсоветских странах не позволяют пока говорить о рецессии в их экономиках. Во-вторых, в большинстве тех стран, где уже началась рецессия, ее масштабы заметно скромнее того, что происходит в России.

Около 7% годовых - в США и Европе, около 19% - в Японии - по сравнению с почти 28% в России... Промышленная рецессия в России началась и по-прежнему продолжается в условиях не отрицательного, а положительного платежного баланса по текущим операциям. Даже в ноябре 2008-го (по последним обнародованным данным) российский экспорт в долларовом выражении в полтора раза превышал российский импорт. Следовательно,утверждение, согласно которому российский кризис вызван внешними конъюнктурными, а не внутренними причинами, не находит своего подтверждения.