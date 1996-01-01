И в Благовещенске тоже хотят построить автосборочный завод

Общественная палата Амурской области готовится отправить обращение федеральным коллегам по поводу ситуации, сложившейся на Дальнем Востоке в связи с принятыми Правительством РФ антикризисными мерами. В частности, речь идет о повышении пошлин на иностранные автомобили.

Как сообщила агентству "ФедералПресс" руководитель аппарата палаты Любовь ГОДОВАНЮК, "мы пришли к выводу, что если обращаться в Общественную палату РФ, то есть смысл рассмотреть в целом ситуацию на Дальнем Востоке в связи с антикризисными мерами. Ввозные пошлины ведут за собой большой круг вопросов. В том числе связанных и со стоимостью продуктов - предприниматели все равно технику будут покупать с учетом накруток. А эти накрутки они переложат на нас с вами, на потребителей, потому что никто во вред себе работать не будет". Еще одна проблема - необходимость создания дополнительных рабочих мест". По словам Годованюк, в обращении будет поднят вопрос и о планировавшемся строительстве на Дальнем Востоке предприятий по сборке автомобилей, которое так и не началось.