ВСТО тянут по плану

Залогом этому служат два фактора: во-первых, "Транснефтью" утверждена индексация стоимости строительства ВСТО-1 до 390 млрд руб., в том числе финансирование нефтеперегрузочного комплекса в бухте Козьмина - до 60 млрд руб., а также готовность Минпромторга поддержать бюджетное финансирование ВСТО, о чем в середине января было заявлено на совещании у президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Готовность линейной части нефтепровода до Сковородино на середину января 2009 г. составила 83%. К двадцатым числам января сварено в нитку 2 300 км труб, подготовлено к работе 2 500 км трассы, отчитался на совещании в Якутске глава ЦУП ВСТО Алексей САПСАЙ.

На территории Приморья активно идет строительство нефтеперегрузочного комплекса в бухте Козьмина, составными частями которого станут сливная железнодорожная эстакада и емкости временного хранения нефти, а также сам спеморнефтепорт с нефтебазой. В прошлом году на строительстве этих объектов было задействовано 27 подрядных организаций. Конкретно на работах в Козьмино - около 2 тыс. человек.

Сливная эстакада и часть емкостей по хранению нефти уже видны на местности, достраивается обслуживающая их подстанция. Параллельно с этим ведется закладка ветки нефтепровода от нефтебазы, которая расположилась на сопке рядом с территорией порта, до пункта слива нефти с железнодорожных вагонов и временного ее хранения. Часть этого отрезка нефтепровода уже уложена в грунт. Круглосуточно ведутся работы на строительстве припортовой нефтебазы, где полностью возведены семь емкостей. Все работы в Приморском крае на инфраструктурных объектах будущего нефтепровода ведутся быстро, слажено и независимо от погодных условий. На январском совещании в Находке вице-президент "Транснефти" Анатолий БЕЗВЕРХОВ отметил, что возведение заходов линий электропередач 220 кВ на подстанцию "Козьмино" идет с опережением графика. Одновременно проектирование линий электропередач и подстанций для обслуживания нефтепровода идет по всей трассе, включая и ВСТО-2. По данным победителя тендеров на их проектирование ОАО "Дальэнергоспецпроект" (г. Владивосток), проектно-изыскательские работы под ЛЭП и подстанции ведутся в Приморском и Хабаровском краях.

На текущий год намечено начало строительства отвода от ВСТО на Китай. Соглашение об этом было достигнуто в конце октября прошлого года в ходе российско-китайских межправительственных переговоров. "Транснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение о принципах строительства и эксплуатации нефтепровода "Сковородино - граница с КНР". Предположительно, оно начнется в конце первого квартала 2009 года. Стоимость ответвления оценивается "Транснефтью" в $600 млн, на сегодня, по данным "Транснефти", проект готов как на российскую часть маршрута, протяженностью 67 км, так и на китайскую - от российской границы до Дацина - протяженностью 960 км.

По мере строительства ВСТО не утихают споры о наличии нефти для его заполнения. Реальный рост добычи, по мнению экспертов, может быть обеспечен за счет инвестиций нефтяных компаний, в частности "Роснефти", которой предстоит запуск крупнейшего в России Ванкорского месторождения. Несмотря на финансовый кризис, "Роснефть" планирует вложить в добычу порядка 9 млрд рублей. Значительные средства в освоение месторождений планируют инвестировать "Сургутнефтегаз" и "Юралс Энерджи".