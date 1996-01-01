Запрет на ввоз иномарок частными лицами снят

Накануне Высший Арбитражный Суд поставил точку в деле о ввозе на территорию России иномарки без согласия производителя. Правозащитники надеются, что это решение создаст прецедент и не обернется запятой при решении вопросов о параллельном импорте вообще.

Суть дела, которое рассматривал арбитражный суд, такова. Еще год назад некая фирма приобрела за границей автомобиль Porsche Cayenne S и попыталась ввезти его в Россию. Она купила машину за свои деньги официально и даже при ввозе собиралась заплатить положенные платежи. Однако на таможне посчитали, что ввозить на территорию нашего государства этот автомобиль нельзя, поскольку на это нет разрешения фирмы-производителя и согласия официального представительства в России этой фирмы "Порше Руссланд". Официальный дилер настаивал на том, что фирма, которая ввозит автомобиль без разрешения, незаконно использует товарный знак производителя. По решению Арбитражного суда Москвы автомобиль был конфискован, а импортер оштрафован на 30 тыс. рублей.

Можно считать, что с этого момента началась буквально война за право ввоза. Правозащитники выступали, что это решение нарушает права добросовестного приобретателя. Решение президиума ВАС намечает цивилизованный способ решения проблемы - у добросовестного покупателя, будь он частное лицо или фирма, не должно быть проблем с ввозом машины из-за границы, сообщает "РГ".