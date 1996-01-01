Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Запрет на ввоз иномарок частными лицами снят
Накануне Высший Арбитражный Суд поставил точку в деле о ввозе на территорию России иномарки без согласия производителя. Правозащитники надеются, что это решение создаст прецедент и не обернется запятой при решении вопросов о параллельном импорте вообще.
Суть дела, которое рассматривал арбитражный суд, такова. Еще год назад некая фирма приобрела за границей автомобиль Porsche Cayenne S и попыталась ввезти его в Россию. Она купила машину за свои деньги официально и даже при ввозе собиралась заплатить положенные платежи. Однако на таможне посчитали, что ввозить на территорию нашего государства этот автомобиль нельзя, поскольку на это нет разрешения фирмы-производителя и согласия официального представительства в России этой фирмы "Порше Руссланд". Официальный дилер настаивал на том, что фирма, которая ввозит автомобиль без разрешения, незаконно использует товарный знак производителя. По решению Арбитражного суда Москвы автомобиль был конфискован, а импортер оштрафован на 30 тыс. рублей.
Можно считать, что с этого момента началась буквально война за право ввоза. Правозащитники выступали, что это решение нарушает права добросовестного приобретателя. Решение президиума ВАС намечает цивилизованный способ решения проблемы - у добросовестного покупателя, будь он частное лицо или фирма, не должно быть проблем с ввозом машины из-за границы, сообщает "РГ".
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Турдом какой-то
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде