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Дешевеют хрущевки и брежневки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Народ в январе мало работал - 16 дней и много праздновал - 15 дней. Покупатели в эти трудные для плодотворного умственного процесса дни не торопились с покупками, а продавцы, надеясь соблазнить их, снижали цены. В результате средний квадратный метр, предлагаемый в Хабаровске, еще подешевел на 1,13% (640 руб.).

В январе наиболее активно дешевели хрущевки, 1-комнатные квартиры и квартиры в центре. При этом у хрущевок цены на средний квадратный метр снижались во всех районах престижности (в центре на - 2,14%, в районе ближе к центру - на 1,56%, в районе средней отдаленности - на 1,03%, а на окраинах - на 0,43%). Это говорит о том, что в центре продавцы запрашивали явно завышенные цены за свои старые квартиры и им сегодня легче сбросить, чем продавцам таких же квартир на окраинах.

В сегменте однокомнатных квартир лидером снижения стоимости квадрата в январе стали малосемейки в районе престижности ближе к центру и, прежде всего, в микрорайоне на ул. Большой - Вяземской, а также в районе 68-й школы.

В итоге таких подвижек однозначным лидером снижения стали малосемейки во всех районах престижности, что говорит об их явно завышенной цене со стороны продавцов. А потому, если в ближайшие месяц-два продолжится снижение рынка, то это должно отразиться и на малосемейках.

Сами по себе малосемейки большого влияния на рынок жилья оказать не могут, поскольку они составляют в структуре предложения всего около 3%. А вот квартиры новой планировки, составляющие более 50% предложений в Хабаровске, оказывают существенное влияние на общий уровень стоимости жилья в федеральной столице. Поэтому не удивительно, что рынок в январе пошел вниз, ведь цена предложения квартир новой планировки во всех сегментах рынка за месяц снизилась на 1-2%. Исключением стали только 2-комнатные квартиры новой планировки на окраинах, где цена удержалась на +0,3% - в основном за счет квартир в Авиагородке.

В сегменте 1-комнатных квартир, которые подешевели на 1,33 %, лидировали брежневки (квартиры улучшенной планировки 80-х). В центре они и вовсе сбросили в цене в среднем 4,4%, в районе престижности средней отдаленности - на 6% (Северный микрорайон и район Топографического техникума), а на окраинах - на 2,8% (в основном за счет Берёзовки).

На хрущевки цены предложений в январе в среднем стали ниже на 1,9%, а лидировали в этом сегменте 2-комнатные квартиры в центре и в районе престижности "ближе к центру" (Прибрежный микрорайон, район 68-й школы) - здесь снижение на 2%. 3-комнатные хрущевки тоже подешевели - на 2,3 % на окраинах и на 1,97 % - в Северном микрорайоне и районе Большого аэродрома, на 1,7% - в центре города.

Прежде чем сделать прогноз на поведение жилищных цен в феврале, вспомним о девальвации рубля. Указанные выше проценты - это на базе рублевых цен. Но сегодня снова встает вопрос о переходе рынка недвижимости на доллары. Насколько это реально и кому это может быть выгодно?

На первый взгляд, это выгодно продавцу недвижимости. Но во-первых, квартира может зависнуть в прайс-листе на несколько месяцев. И при дальнейшей девальвации рубля за ценой в "у.е" будет расти рублевая стоимость квартиры и не факт, что на нее найдется покупатель. Во-вторых, курс доллара уже, возможно, близок к своему потолку и велика вероятность его падения.

Может быть, это выгодно покупателям? Но где они будут брать американские деньги при сегодняшнем дефиците и сколько переплачивать?

В общем особого оживления на рынке в феврале эксперты не ждут. Тренд изменения стоимости среднего квадратного метра, скорее всего, останется в красной зоне со значением от 0 до 1,5%.

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