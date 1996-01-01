Гималайские цветы заменят голландские

Цветы, выращенные на южных склонах предгорий Гималаев, могут накануне 23 февраля и 8 Марта серьезно дополнить рынок Владивостока, который сегодня в основном держится на местной продукции, выращенной в теплицах, и на дорогом голландском импорте.

Предполагается, что к праздникам на паре большегрузных бортов по заказу одной из коммерческих фирм города в Приморье прилетят цветы из северной провинции Мьянмы (Бирмы), где их выращивают по голландским технологиям, но за счет копеечного труда местного населения, в пять раз дешевле. Фирма не собирается демпинговать на рынке, и цветы будут предлагать по высоким предпраздничным ценам, что позволит ей хорошо заработать. В планах этой фирмы - также возобновить поставки дешевых цветов из Средней Азии и Закавказья, прервавшиеся после развала Союза.