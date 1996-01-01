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АТЭС шагает по крышам
Торговый центр, который еще в 90-х годах был построен во Владивостоке на остановке Лазо будет частично снесен.
О том, что здание торгового центра по ул. Светланской, 56 во Владивостоке может быть снесено, "ЗР" писал еще в 1990-х гг., когда оно только строилось. Оно изначально было сделано аляповато и портило исторический облик центра города.
Появилось здание на стыке тротуара и Летнего сада, где до этого странным образом сгорел известный многим старожилам кинотеатр "Летний". Кстати, ранее под тротуаром находилось маленькое летнее кафе с несколькими столиками, которое и стало "основанием" для строительства торгового центра под видом "реконструкции".
Известно, что прежними градостроительными планами категорически запрещалось строительство новых зданий на "морской" стороне ул. Светланской, чтобы вид на море оставался открытым. Кроме того, одним из вариантов строительства моста через бухту Золотой Рог был выход его на эту улицу как раз в месте, где появилось это строение. Однако известно, что его все-таки разрешили как временное, ограничив, правда, в этажности. Впрочем, затем на здании каким-то образом надстроился еще один этаж и поменялся облик фасада, а недавно заказчиком-застройщиком ООО "Холдинговая компания "ЕСА" была сделана пристройка к зданию - уже впритык к мемориальному комплексу морякам торгового флота, погибшим в годы Второй мировой войны, и большей этажности.
Однако закон восторжествовал. Ленинский суд Владивостока на основании материалов проверки Госстройнадзора по Владивостоку департамента градостроительства администрации Приморского края принял решение снести трехэтажную пристройку за счет заказчика, которая была признана самостроем, - объект не получил необходимого по закону градостроительного заключения, и его проект не соответствовал строительным нормам. Остальную часть здания пока оставили, хотя и она может быть снесена, поскольку для незаконно построенных строений срока давности не существуют.
Практика сноса незаконных строений в ближайшие несколько лет во Владивостоке, вероятно, станет обычной, поскольку подобные нарушения для города не являются чем-то исключительным. Сегодня в судах города рассматривается около десятка подобных дел.
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