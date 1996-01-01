Растут тарифы, вновь готово дорожать зерно, которого собрали рекордный урожай, но неподходящего качества! Но вот насколько изменится стоимость - зависит от того, в каких экономических условиях окажутся производители. Многое здесь зависит от власти. Чтобы разобраться с ценообразованием на самый главный из социальных продуктов, корреспондент "ЗР" посетил ОАО "Владхлеб" - одно из ведущих предприятий отрасли.

Реконструкция - дело времени

Цена буханки "Подольского", выпускаемого компанией, долгое время остается неизменной. Несмотря, кстати, на постоянный рост стоимости ее "ингредиентов": сырья и материалов, топлива, электроэнергии, транспортных и прочих расходов, что неизбежно в условиях рынка и экономического кризиса.

Между тем в соседнем Хабаровске, с которым обычно сравнивают Владивосток по разным параметрам, и не всегда эти сравнения в пользу "города нашенского", стоимость хлеба и хлебобулочных изделий только в 2008 году возросла почти на треть! К примеру, в Хабаровске цены на хлеб за год подскочили в среднем на пять рублей с копейками - с 19,5 руб. в январе прошлого года до 24,6 руб. в январе нынешнего. А розничная цена нашего "Подольского", самого популярного сорта хлеба во Владивостоке, с сентября держится на отметке 22 руб., включая торговую наценку в 20 %. Сегодня цена хлеба в Приморье на 8% ниже, чем в среднем по Дальнему Востоку.

Но низкие цены отрицательно сказываются на рентабельности производства массового хлеба, она как была около 3%, так такой же и осталась. В то время как у хлебопеков в европейской части России даже во время экономического кризиса рентабельность составляет 5 %. А как этот показатель отражается на производстве, знает даже далекий от экономики человек.

Правда, в марте 2008 года ОАО "Владхлеб" пришлось поднять отпускную цену "Подольского", что с точки зрения экономики было оправдано: закончился "выборный мораторий" на рост цен, подорожало зерно предыдущего года. Но здесь отрасли помогли краевые власти: впервые за несколько лет выделили, как и другим предприятиям отрасли, компенсацию затрат по электроэнергии: 4,6 миллиона рублей на полгода. Тогда же решением губернатора был создан резервный зерновой фонд, который позволил в дальнейшем стабилизировать цены на хлеб. По мнению хлебопеков, такую практику необходимо распространить и на текущий год.

- Сегодня за смену ОАО "Владхлеб" выпекает 40 тонн "Подольского" и "Подольского плюс". Это новый сорт массового хлеба, появившийся на прилавках в декабре прошлого года. По словам Галины СМИРНОВОЙ, начальника СПП № 2 ОАО "Владхлеб", предприятие могло бы выпекать гораздо больше хлеба, но не дают развернуться оборудование и энергоемкие печи, которым более 30 лет. "Железные ветераны" частенько ломаются, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии, нужны средства. Но свободных денег, которые можно было бы направить на реконструкцию производства, у предприятия нет. "Спасибо" низкой рентабельности да еще мировому финансовому кризису, который сделал недоступными дешевые кредитные линии!

- Надо как можно скорее уйти от мазутных печей! Надо менять тестомесильное оборудование. Но у нас в стране нет нормального тестомесильного оборудования, а немецкое стоит очень дорого. И цены на него очень высоки, а доллар и евро подскочили. Поэтому сейчас вообще ничего не купить! - говорит Галина Смирнова.

И все-таки, несмотря на всемирный финансовый коллапс, руководство компании "Владхлеб" планирует продолжать реконструкцию предприятия. И, прежде всего, заменить старые печи на менее энергоемкие, а значит, более экономичные и экологически безвредные. Жизнь заставляет.

- Мы очень рассчитываем в этом вопросе на помощь городских и краевых властей, которые пообещали нам свою поддержку. Имею в виду программы субсидирования ставок банковских кредитов, - говорит генеральный директор ОАО "Владхлеб" Иван БОРИСОВ. - Стоимость только одной печи составляет около 6 миллионов рублей, примерно во столько же обойдется перевозка, пусконаладочные работы. К сожалению, без привлечения кредитов в обновление оборудования мы в нынешних экономических условиях обойтись не сможем. Оборотных средств не хватает: завозная мука приобретается по предоплате, а средства за поставленный хлеб приходят с отсрочкой платежа от двух недель - в розничной торговле до двух месяцев - при работе с государственными и муниципальными учреждениями.

- Некоторые нас упрекали, что в прошлом году мы получили из краевой казны 4,6 миллиона в качестве компенсации за энергопотребление. Но ведь только налогов за 2008 год уплачено в бюджет порядка 150 миллионов, никто столько из производителей хлеба не платит! Мы готовы отказаться от компенсации, но тогда пусть цену на нашу продукцию определяет свободный рынок. И другие городские производители хлеба станут платить налоги как положено, - добавляет председатель профсоюзного комитета ОАО "Владхлеб" Александр ПОЛТОРАК.

Не смотря на то, что "Владхлеб" работает строго по правилам, а президент Медведев заявил: "Хватит кошмарить бизнес", проверяющие структуры здесь - не редкие гости. Как утверждают работники, особенно часто контролеры появляются здесь перед праздниками.

"Классика" не подведет!

Покупатели частенько с ностальгией вспоминают, что раньше у хлеба был другой вкус. Забывая при этом, что раньше и страна была другая. И практически вся мука поставлялась из Канады и Америки. А сейчас все зерно российское, выращенное в разных климатических условиях. Где-то оно дозрело, где-то подмокло, где-то подмерзло или перестояло в колосе. Мука из такого зерна соответственно получается с разными хлебопекарными свойствами, как хорошими, так и не очень.

Пекари утверждают, что проблема качества пшеницы стоит сегодня на рынке довольно остро. Ученые говорят, что примерно 20% сырья заражено фитопатогенными грибками, опасными для здоровья человека. Вроде бы и вырастили в стране рекордный урожай, но приемлемого зерна, да еще и по доступной цене, днем с огнем не найдешь. Но качество - превыше всего. По словам специалистов "Владхлеба", "печь дешевый хлеб из опилок они не приучены".

Сегодня компания в основном приобретает муку у ООО "Уссурийская мельница", это единственный в крае мукомольный завод, и у поставщиков из Сибири. Вся мука, прежде чем превратиться в тесто и попасть в печь, проходит строгую проверку в лабораториях предприятия. Кроме того, перед "выходом в люди" проверяются также образцы каждого сорта хлебобулочной продукции ОАО "Владхлеб", а это более 200 наименований. У полуфабрикатов проверяют вес, влажность, пористость, кислотность.

- Изготовление хлеба - процесс длительный. От начала замеса теста до выхода первой булки проходит шесть часов. И, как говорят хлебопеки, "за этим процессом нужен глаз да глаз": качество не терпит спешки и суеты. Если, к примеру, холодную опару добавить в тесто, то этот процесс растянется еще на час. Со всеми вытекающими. По меткому выражению пекарей, "опару нужно чувствовать".

- Работая опарным способом и на жидких дрожжах, мы выдерживаем все технологические режимы, которые необходимы. Если нам нужно увеличить начальную кислотность теста, то мы ее увеличиваем опять же благодаря опаре. Проще говоря, у нас есть возможность влиять на качество хлеба, - говорит Галина Смирнова.

Сегодня существуют ускоренные технологии приготовления хлеба с применением специальных добавок, улучшителей, которые доводят тесто до нужной кондиции за 30-40 минут. Но, как показала практика, с усовершенствованием технологий меняется вкус хлеба. И не всегда в лучшую сторону. Это, во-первых. Во-вторых, хлеб, который пекут быстро, также быстро и черствеет. Такие технологи, как правило, применяют небольшие пекарни.

"Владхлеб" же работает по классической технологии, проверенной временем, у которой есть свои преимущества. В опаре при длительном процессе приготовления хлеба накапливаются молочная кислота и ароматообразующие вещества. Это они не дают буханке черстветь, придают ей вкус и неповторимый аромат. Понимая, что необходимо сохранять качество продукции даже в условиях падающей экономики, на предприятии выработали план антикризисных мер по сокращению издержек. "Пришлось свернуть и часть благотворительных программ, - говорит Александр Полторак. -Но своим подшефным школе и детскому дому мы будем и дальше помогать".

И последнее

Потребности в хлебе растут ежемесячно, особенно во время кризиса. Будет ли расти цена хлеба? - сегодня этот вопрос волнует все слои населения. По признанию хлебопеков, ответ на этот вопрос зависит не только от экономической конъюнктуры, но и от мер поддержки со стороны органов власти. Ведь с одной стороны, качественный хлеб никогда не будет дешевым, с другой - важно, в каких экономических реалиях, по каким правилам игры работают предприятия. В любом случае, обещают во "Владхлебе", возможные изменения в цене будут заранее обсуждаться в режиме диалога с органами власти.

На прошлой неделе в приморском "белом доме" прошло сразу два совещания, посвященных проблеме обеспечения жителей края доступными и качественными продуктами питания, в том числе и хлебом. На одном депутаты Законодательного собрания рассмотрели обращение Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий по мерам поддержки хлебопекарной отрасли. Другое совещание, которое провели первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО и вице-губернатор Игорь УЛЕЙСКИЙ, было посвящено взаимодействию производителей и торговли. Оба совещания продемонстрировали: власть готова помогать хлебопекам, причем делать это не административными методами, а с помощью рыночных рычагов. Такое внимание власти означает, что Приморье без качественного и доступного хлеба не останется.