В России предлагают страховать от потери работы

Губернатор Кемеровской области Аман ТУЛЕЕВ и председатель облсовета народных депутатов Николай ШАТИЛОВ направили в Правительство РФ предложение принять закон о введении в России обязательной системы страхования на случай потери работы.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, Аман Тулеев предлагает уже с февраля 2009 года внедрить в стране "всеобъемлющую систему страхования работников на случаи потери работы, способной компенсировать не менее 70% утраченного заработка в течение не менее 9 месяцев после увольнения с занимаемой должности".