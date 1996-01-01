Горизонты для "Аллигатора"

Само по себе первое в новейшей истории Приморского края полноценное авиашоу, показанное на презентации запуска серийного производства вертолета Ка-52 в Арсеньеве, было действием заметным и самодостаточным. Это авиашоу, можно сказать, разделило историю завода на "до" и "после". Впереди, казалось бы, безоблачное будущее, но прошедшие 12 лет работы "вполсилы" впрок оборонному предприятию не пошли. Чтобы запустить серийное производство, придется сдвинуть горы и совершить невозможное.

Второй шаг первопроходца

Волею судьбы Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" во второй раз в своей истории предстоит осваивать серийное производство вертолета нового поколения. В начале 70-х годов прошлого века именно на "Прогрессе" впервые начали серийно производить боевые вертолеты Ми-24. Некоторые из выпущенных ОАО "ААК "Прогресс" 2200 вертолетов до сих пор в строю, на заводе освоены технологии ремонта и модернизации этих боевых машин. Однако времена изменились, соединения армейской авиации, традиционно состоящей в основном из вертолетов, сосредоточены в центральных регионах страны, там же находятся и основные ремонтные базы...

Тем не менее, осваивать производство новых боевых вертолетов доверено ОАО "ААК "Прогресс". Конечно, на предприятии рады такому решению правительства, однако трудно забыть, что этого ждали более 10 лет.

- Наше конструкторское бюро потратило на разработку Ка-50 более 30 лет, с самого начала мы ориентировались на производственные мощности "Прогресса", - рассказывает главный конструктор КБ "Камов" Сергей МИХЕЕВ. - В недалеком прошлом меня пытались убедить, что Арсеньев далеко и проще заново создать производство на одном из заводов в центральной части страны, чем реанимировать "Прогресс". Однако нам удалось отстоять именно Арсеньевское авиапредприятие. После развала СССР я неоднократно приезжал сюда и обещал людям, что работа скоро появится. И я рад, что это наконец-то произошло, но осталась горечь от того, что потеряно так много времени.

На пике развития предприятия на "Прогрессе" работало более 14 тысяч человек. Завод обладал уникальными оборудованием и специалистами, имел свои образовательные учреждения и прочие непрофильные активы. С тех пор многое изменилось, например, тот же авиатехникум передали ДВГТУ. Не все рабочие стали ждать возрождения предприятия, многие переквалифицировались в рыбаков и автодилеров. Впрочем, на этом человеческом ресурсе в Арсеньеве организовался малый бизнес, который во многом позволил городу не умереть в постперестроечные времена.

Последний крупный заказ - производство ракет класса "корабль-корабль" "Москит" на заводе завершили в конце 2006 года. Тогда же на предприятии произошла смена руководства. Конверсия, к слову, не очень прижилась на "Прогрессе", да и объемы потребления близлежащих территорий не могли удовлетворить крупнейшее на Дальнем Востоке производственное предприятие. Одним словом, завод выжил, но то, что от него осталось, не очень афишируется, ведь предприятие оборонное.

Подарок с небес

Сегодня практически все готово для производства Ка-50 и Ка-52, так заявляют официальные лица. И добавляют: ждем подписания соответствующих документов в Министерстве обороны РФ. Пока же известно только об оплате сборки вертолетов, заложенных еще в середине 90-х годов для крэш-тестов. Комплектующие для них хранились на складах все это время. Именно эти вертолеты показывают по телевизору и на авиашоу.

Впрочем, в получении ОАО "ААК "Прогресс" заказа на производство разведывательно-штурмовых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" уже никто не сомневается. Решение о начале серийного производства было принято на государственном уровне после создания вертолетостроительной интегрированной группы ОАО "Вертолеты России", входящей в ОАО "ОПК "Оборонпром", которая объединила все серьезные компании, занятые в разработке и производстве российских вертолетов.

Говорят, что серийное производство Ка-52 благословил лично глава ГК "Ростехнологии" Сергей ЧЕМЕЗОВ. В то же время известно и о непрекращающихся интригах по поводу того, какой боевой вертолет станет основным для армейской авиации.

- В 1989 г. имело место соревнование прототипов боевых вертолетов нового поколения - Ми-28 и Ка-50. Обе машины проектировались по одному техзаданию, но получились совершенно разными. В тот раз победу одержала "Черная акула", но решение принято не было, начались интриги и борьба за оборонзаказ, - рассказывает Сергей Михеев. - Сегодня задачи обороноспособности страны изменились, и для их выполнения пригодятся вертолеты обеих марок, их только нужно ориентировать на решение разных задач.

В то же время размер финансирования и сроки поступления денег пока не раскрываются, неизвестно, какое количество вертолетов планируется выпустить. Генеральный директор ОАО "ААК "Прогресс" Юрий ДЕНИСЕНКО говорит о 30 боевых машинах до 2012 г., а также о готовности возглавляемого им предприятия развернуть производственные мощности и выпустить хоть 100 вертолетов Ка-52 за три года. Ясность не внесли и присутствовавшие на авиашоу представители Минобороны, они ссылались на государственную тайну и больше говорили о замечательных свойствах боевой машины.

Реализовать преимущества

- Сегодня видно, что характер вооруженных конфликтов изменился и армейская авиация становится более востребованной. Мы это предвидели и создавали Ка-52 "на вырост", эта машина не только более мощная и вооруженная по сравнению с Ми-24, но и более интеллектуальная, так что мы не сомневаемся в том, что она нужна Российской армии, - говорит Сергей Михеев. - Пока получен гособоронзаказ на Ка-52, но не надо забывать и о Ка-50. Исключая кабину и систему управления, эти вертолеты идентичны, а значит, сокращаются расходы на их производство. Кроме того, учитывая наработки по "Аллигатору", мы готовы представить на суд военных усовершенствованную "Черную акулу", которая вследствие меньшего веса опережает "Ка-52" по летным характеристикам и маневренности. Также стоит отметить, что "Аллигатор" мы характеризуем как командирскую машину, а это новая идеология армейской авиации, и если она будет принята военными, в Российской армии появятся уникальные боевые соединения, не имеющие аналогов в вооруженных силах других стран.

Словом, "Прогресс" после долгих лет простоя опять выходит в лидеры военно-промышленного комплекса страны. Как и 30 лет назад, когда в серийное производство запускались Ми-24, арсеньевские авиастроители первыми готовятся осваивать серийное производство новой модели боевого вертолета. Сейчас в цехах завода стоит практически собранный Ка-52, также есть еще два фюзеляжа, работа над ними не останавливается. Но имеющихся ресурсов заводу не хватит для быстрого развертывания производства, поэтому предстоит значительное увеличение производственных мощностей.

- Уже подписан план по серьезному расширению производства, - рассказал Юрий Денисенко. - Раньше у нас на заводе собирали готовые изделия из комплектующих от сотен поставщиков, сейчас производственные связи нарушены, а многих предприятий уже нет. Поэтому перед нами стоит задача максимально развернуть производство комплектующих на наших мощностях. Конечно, мы не сможем объять необъятное, поэтому сосредоточимся на главном. В ближайшее время мы намерены развернуть литейное производство, что позволит нам значительно сократить расходы на покупку отдельных деталей.

Стоит отметить, что рады получению ОАО "ААК "Прогресс" гособоронзаказа власти г. Арсеньева и все его жители. Дотационный бюджет получит от налоговых поступлений колоссальную поддержку. Значит, Арсеньев может рассчитывать на повышение уровня жизни. Впрочем, и всему Приморскому краю, как и прежде, можно будет гордиться одним из крупнейших оборонно-промышленных предприятий в стране. Лишь бы, как говорится, в Москве не передумали.