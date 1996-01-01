Авторынок России сократится в два раза

Авторитетное консалтинговое агентство Pricewaterhouse Coopers сделало прогноз для России на 2009 год. По расчетам экспертов, падение составит от 25% до 50%.

Причиной снижения продаж новых автомобилей называется повышение кредитных ставок, ввозных пошлин и ослабление курса рубля. Похоже, в плюсе останется только отечественный автопром.

Напомним, что государство пообещало субсидирование кредитных ставок на покупку машин стоимостью до 350 тыс. руб. (цена большинства отечественных автомобилей) и госзаказы вкупе с распоряжением для госучреждений приобретать только машины, собранные на территории РФ. По прогнозу PWC, российский авторынок восстановится примерно через три года.