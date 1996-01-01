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Тридцать - на "прибрежку"
Всего в Приморье около 30 компаний, которые изъявили желание в 2009 г. заняться прибрежным рыболовством. Большинство из них работают в этом виде бизнеса не первый год. Это такие крупные компании, как ОАО "Моряк-рыболов", рыбколхоз "Тихий Океан", ООО "Интрарос ДВ", ООО "Рыбацкий Путь", ЗАО РК "Восток-1", ООО РКЗ "Светлая", ОАО "Приморские лесопромышленники", ООО "Акватехнологии", ООО РК "Дальневосточник", ООО "Зарубинская база флота".
Но они добывают не только объекты, на которые не выдаются квоты, но и объекты, выловС начала этого года рыбопромысловые компании, ведущие промысел водных биоресурсов в прибрежной зоне, получили от государства "зеленый свет". С 1 января 2009 г. компании, добывающие навагу, бычка, камбалу, терпуг, больше не будут получать квоты на эти виды биоресурсов.
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