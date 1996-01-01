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Безработица освобождает квартиры
По данным группы компаний "Виктория", в конце минувшего года и начале этого аренда жилья во Владивостоке заметно подешевела. Особенно это характерно для 2-3-комнатных квартир, ставка аренды по которым снизилась на несколько тысяч рублей. Затронуло снижение и 1-комнатные квартиры, но оно пока почти незаметно по гостинкам, которые сдерживают нижние границы "прайса" на уровне 7-11 тыс. руб. в месяц.
Резко выросшее предложение по аренде вызвано несколькими причинами. Прежде всего, это уход большого количества квартир с продажи, поскольку они в минувшем году "затормозились" и начали резко падать в цене. Многих продавцов это не устроило и заставило "переключиться на аренду. Вторая причина - растущая в городе безработица. Арендаторы, оставшиеся без заработков, прерывают договоры по аренде и возвращаются пережидать кризис в свое жилье в другие города и села края. Третья - продолжающееся снижение общей численности жителей города.
В какой-то степени пробел начинают восполнять специалисты, которые начинают подъезжать под строительство объектов АТЭС 2012 г. Но их спрос на съемное жилье пока не оказывает серьезного влияния на ставки. Вероятно, в ближайшее время рынок аренды владивостокского жилья будет работать под "впечатлением" московского рынка аренды, который накануне Нового года буквально обвалился.
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