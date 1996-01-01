В 2009 году цены упадут на 20-40%?

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует в 2009 г. усиление спада на российском рынке недвижимости.

Ожидается существенное снижение как объемов, так и цен, говорится в сообщении Fitch. Так, аналитики агентства считают, что цены на недвижимость в России упадут на 20-40%, в зависимости от региона и сегмента. Кроме того, они ожидают значительного сокращения предложения на первичном рынке, так как многие девелоперы не могут финансировать запланированные проекты из-за отрицательного денежного потока и недостаточного доступа к внешнему заимствованию.