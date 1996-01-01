Бетоны для Дальнего Востока

В минувший четверг во Владивостоке в здании института "ДальНИИС" прошла научно-практическая конференция "Органоминеральные добавки для изготовления бетонов, эксплуатируемых в условиях Дальнего Востока". В ее работе приняли участие представители строительных комплексов Хабаровского и Приморского краев и Амурской области.

Стоит отметить, что бетоны с пластификатами и пр. добавками пока не нашли широкого применения в строительной практике региона, поскольку они дороже обычных. Однако специалисты считают, что в конечном счете при строительстве объектов с их применением застройщики получают значительные выгоды. Прежде всего, выигрыш оказывается в качестве, которое они обеспечивают.

В ходе конференции был рассмотрен отечественный и зарубежный опыт применения технологий изготовления и укладки бетонов с органоминеральными добавками, выработаны рекомендации. В частности, эти инновационные технологии предлагается широко использовать при сооружении объектов для саммита АТЭС 2012 г.