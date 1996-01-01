Спрос на хвосты

С начала этого года рыбопромысловые компании, ведущие промысел водных биоресурсов в прибрежной зоне, получили от государства "зеленый свет". С 1 января 2009 г. компании, добывающие навагу, бычка, камбалу, терпуг, больше не будут получать квоты на эти виды биоресурсов.

Убрали посредников

"Все эти объекты больше не квотируются, - рассказывает начальник отдела организации рыболовства Приморского управления Росрыболовства Татьяна ЖУКОВА.- Чтобы компания либо индивидуальный предприниматель начали осуществлять промысел, им необходимо заключить договор установленного образца с Приморским управлением Росрыболовства. После заключения договора, компания указывает, какой объем она готова выловить. Затем она получает рыболовный билет и может приступать к промыслу. Правда, стоит учитывать тот факт, что заявка не может превышать тот объем ОДУ (общедопустимый улов), который определен наукой на этот год".

Досье Объем ОДУ в прибрежных водах на практике выбрать достаточно проблематично. Официально на юге Приморья разрешено добыть 4, 5 тыс. тонн бычков, 4, 3 тыс. тонн наваги, 19 тыс. тонн камбалы и 20 тыс. тонн терпуга. Однако анализ показывает, что приморские рыбаки ловят в два раза меньше. Например, в 2008 г. ОДУ по камбале было выбрано процентов на 50. Поэтому компании реально рассчитывают свои силы и подают заявки на тот объем, который они реально могут освоить. Как правило, это небольшие объемы в пределах 100 тонн. Хотя есть и исключения. Так, одна из компаний подала заявку на 10 тыс. тонн камбалы, при этом ее годовой вылов за прошлый год составил всего около 700 тонн.

Вполне вероятно, что такие шаги компаний обусловлены дальновидностью, а точнее, желанием застолбить за собой право на добычу большого объема камбалы. Вполне возможно, что в дальнейшем эти объемы будут осваивать другие компании. Вот только на каких условиях? Как рассказал "ЗР" один из руководителей компании, занимающейся прибрежным рыболовством, такие шаги можно расценивать по-разному. "С одной стороны, компания может увеличить количество флота и ловить больше, с другой - она может начать спекулировать этими объемами", - утверждает наш собеседник.

Татьяна Жукова в своих комментариях о спекулятивных целях не говорит, но подчеркивает, что отсутствие квот на эти виды биоресурсов - это удар по фирмам, которые раньше осваивали квоты по договорам совместной деятельности. Не секрет, что часть компаний имела квоты, однако их освоением занимались другие компании либо индивидуальные предприниматели.

Ежа не увеличили

"Добыча морского ежа - это стабильный заработок компаний, работающих на прибрежном лове. И хотя в России эта продукция не востребована, внешний рынок готов покупать морского ежа. Компании уже не первый год стараются добиться увеличения ОДУ по ежу, и в прошлом году они нанимали научное судно, чтобы доказать, что ОДУ на этот вид можно увеличить. Но, к сожалению рыбаков, ОДУ даже немного уменьшилось. Соответственно, если не произошло увеличение ОДУ, то не будут увеличены и квоты, - утверждает вице-президент Ассоциации Рыбохозяйственных Предприятий Приморского края Александр ПЛАТОНОВ.

Зато компании, специализирующиеся на промысле ракушек (спизула, анадара, корбикула), в 2009 г. могут добыть около 1,5 тыс. тонн этого морского деликатеса. Этого достаточно, чтобы закрыть потребности не только приморского рынка, но и выйти на рынки других регионов.