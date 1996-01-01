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Новогодние продажи удались

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кризис, вызвавший некоторое снижение продаж в последние месяцы уходящего года, на новогодних покупках отразился незначительно.

Люди не стали отказываться от подарков, и даже более того - в условиях нестабильности банковской системы имеющуюся рублевую наличность предпочли потратить на дорогие покупки.

"Технические" товары оказались той нишей, которая не просто оправдала ожидания, но и по некоторым предварительным итогам продемонстрировала в сравнении с другими рынками наиболее эффективные продажи. "В отношении рынка бытовой техники ожидания были более пессимистичны, - говорит Всеволод ОЗНОБИХИН, руководитель отдела маркетинга компании "Домотехника", - но практически во всех 19 магазинах нашей сети, включая недавно появившийся магазин в Хабаровске, спрос был не ниже, чем в прошлом году".

Не почувствовал кризиса до сих пор и рынок косметики. "Самое главное, что этот год был не хуже, а даже немного лучше, чем ожидали, - говорит директор сети магазинов "Л`Этуаль" в Приморском крае Надежда ПРОКОПЕНКОВА. - Я думаю, что кризис вообще не всех коснулся, по крайней мере в отдельно взятом "Л`Этуале" кризиса нет".

Еще один рынок показал высокую покупательскую активность в декабре. Результаты новогодних продаж дискаунтера посуды "Экономка", по словам менеджера по маркетингу компании "МИКО" Вадима ВОЛОКЖАНИНА, в целом вполне устроили: "рост в абсолютных показателях был, но произошло это, прежде всего, за счет новой розничной торговой точки в формате "дискаунтер", находящейся по улице Фадеева. Если рассматривать декабрь без этой точки, то продажи остались на уровне 2007 г. Кризис, конечно, внес изменения. Клиенты стали больше брать дешевых и практичных товаров, но на суммах и количестве сделок это пока не сказывается".

Несколько ниже ожидаемой оказались продажи в продуктовой рознице. Особенностью этого года, отметили в компании "ВЛ-Март", стало смещение всплеска покупательской активности ближе к дате праздника на целую неделю. "Бум перед праздником, конечно, был, - говорит генеральный директор сети магазинов "Сфера-Маркет" Иван СУТОРМИН, - но меньше, чем в прошлом году. Наши ожидания оправдались процентов на 80".

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