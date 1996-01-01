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Храните сбережения... в пилюлях
ТЕНДЕНЦИИ Покупка лекарств впрок - самый надежный способ уберечь свои сбережения от инфляции. Потому что цены на лекарства никогда не падают, зато неуклонно растут. Только за минувший год их рост на различные группы препаратов составил от 20 до 100%. По словам аптекарей, лекарства дорожают потому, что растет закупочная цена. Оптовики зависят от производителей, а те - от таможенных пошлин, цен на бензин, сырье и курса доллара. Аптеки же только прибавляют свою наценку.
На что есть спрос, говорят, то и дорожает. В первую очередь, препараты против остеохондроза, препараты, улучшающие мозговое кровообращение. Это все, в основном, импортные лекарства, рост цен на которые спровоцирован повышением курса доллара. Неофициально же фармацевты признаются, что дистрибьюторы подняли цены преждевременно. "У компаний еще есть резервы, закупленные по более низкой цене. Поэтому повышение цен сейчас - это своего рода спекуляция", - признался один из собеседников "ЗР".
Продолжится рост цен и на отечественные препараты, потому что субстанция - основа любого лекарства, уже как лет десять является прерогативой иностранцев. Кроме того, с будущего года отечественные производители переходят на систему международного стандарта GMP, значит, качество препаратов должно стать выше. Это отражается на их конечной цене.
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