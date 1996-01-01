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Росрыболовство хочет возродить знаменитые советские рыбные магазины

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Уже весной этого года в России могут вновь открыться специализированные рыбные магазины "Океан", получившие известность в советское время. О намерении возродить сеть сообщил в Архангельске глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ.

Первый магазин уже готовится к открытию в Архангельске, а к весне этого года общее количество магазинов сети планируется довести до 15-17. В Росрыболовстве рассчитывают на привлечение частного капитала для развития "Океана". Однако участники рынка сомневаются, что в кризисное время бизнес будет заинтересован в инвестициях такого рода, особенно на фоне сокращения спроса на деликатесы.

По словам Крайнего, сообщают информагентства, в настоящее время проект находится в стадии разработки, ведутся переговоры с губернаторами портовых городов - Архангельска, Мурманска, городов Дальнего Востока; также будут проведены переговоры с главами Москвы и Санкт-Петербурга. Магазины "Океан", по мнению главы Росрыболовства, стоит воссоздать в городах-миллионниках. Площадь каждого составит 300-400 кв. м, примерный объем инвестиций в один объект - 6 млн руб. Гендиректор сети "Азбука вкуса" Владимир САДОВИН оценивает открытие магазина "Океан" значительно дороже - в $1 млн.

Специализированные рыбные магазины позволят ликвидировать цепочку посредников, которая приводит к существенному завышению цен на рыбную продукцию, и обеспечить прямой сбыт в рознице для рыбопромысловых компаний, уверен г-н Крайний. Один из инициаторов возрождения сети "Океан", член общественного совета Федерального агентства по рыболовству РФ Тимур МИТУПОВ считает, что магазины могут стать прямыми конкурентами сетевому ритейлу. "А это, в свою очередь, безусловно приведет в конечном счете к снижению цен, в особенности на дорогие сорта рыб", - полагает г-н Митупов.

Однако PR-менеджер компании "Меридиан" Татьяна МОРОЗОВА находит возрождение "Океана" рискованным предприятием: "Проект окупится только через несколько лет, и я сомневаюсь, что в условиях финансового кризиса частный капитал будет заинтересован в такого рода инвестициях, особенно учитывая, что сейчас отмечается падение спроса на деликатесные виды мяса и рыбы".

"Успех проекта будет целиком зависеть от того, сможет ли его менеджмент выстроить беспосредническую систему сотрудничества со всеми поставщиками российской морской продукции, - считает коммерческий директор холдинга "Морская политика" Филипп ГАЛКИН. - Учитывая, что интересы проекта в той или иной степени будут лоббироваться Росрыболовством, связи этого ведомства позволят в сжатые сроки организовать подобную систему".

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