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Лизинг кредиту не конкурент
Сегодня ряд представителей бизнеса, в первую очередь малого и среднего, сетуют на то, что лизинговые компании отказывают им в сделках. Лизинг получить невозможно, либо совершенно невыгодно.
Во многом это объясняется финансовым кризисом, а большинство лизинговых компаний - это традиционные заемщики коммерческих банков. Им выдают деньги (читай, кредит) под проценты. Хотя многие банки уже давно поступили мудро, и, не желая отдавать свой хлеб по кредитованию, просто вывели лизинг из банковских услуг в отдельные компании. И это давно не секрет.
На Дальнем Востоке же лизинг - это в первую очередь строительная, деревообрабатывающая техника, оборудование для пищевой индустрии, добычи и обработки черных и цветных металлов; конечно же автомобили, и все это, как правило, зарубежного производства. К чему пришел российский, а значит и приморский лизинг, в 2008 г. и каким он был, рассмотрим на страницах "ЗР".
ДосьеСегодня мы можем только констатировать, что 2007 г. стал наиболее продуктивным для российского лизингового бизнеса. Он достиг максимального роста за всю свою историю ($ 39 млрд), увеличившись на 165%. Доля лизинга в ВВП в прошедшем году выросла почти в два раза, составив 3,02%.
Тем временем на рынке Приморья виден повсеместный отказ лизинговых компаний от экспресс-продуктов и их ориентация лишь на финансовый лизинг. Лишь Валентина ПОЛЯКОВА, директор по продажам и маркетингу ЗАО "ДельтаЛизинг" подтвердила: "В ноябре мы вернулись к экспресс-продуктам, применяемым при покупке спецтехники, грузового транспорта и полиграфического оборудования. Как известно, отличительные черты "экспрессов" - аванс 10%, упрощенный пакет документов. Стандартное предложение также предлагает сниженный аванс - 20% (против недавних 30%) и отказ от верхней планки по сумме". Важно отметить, что рублевое финансирование становится дороже, в то время как ставки компании в евро и долларах США остаются неизменными. Срок финансирования - от 6 месяцев до 5 лет, стоимость предмета лизинга от $ 10 тыс. до $ 700 тыс.
Учитывая сложности, с которыми сталкиваются сегодня бизнесмены, Валентина Полякова полагает, что им будет интересен так называемый прогрессивный график гашения лизинговых платежей. Он подразумевает небольшие платежи в начале договора лизинга и их постепенное увеличение к окончанию срока договора.
Алексей БАЛЯБА, директор лизинговой компании ЗАО "Яков Семенов", не скрывает, что в связи с финансовым кризисом лизинговые компании предъявляют более жесткие требования к клиентам, например, обязательно аванс не менее 20% от стоимости оборудования. В ряде обязательных условий - предоставление всей необходимой для анализа финансового положения клиента бухгалтерской отчетности компании за прошедший год, в некоторых случаях поручительство компании, существующей на рынке достаточно долгий период и имеющей возможности взять на себя дополнительные обязательства за клиента по договору лизинга, в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. Конечно, постоянные клиенты имеют преимущества перед теми, кто впервые обращается в компанию "Яков Семенов", но заявки на лизинговое финансирование рассматриваются все.
Оценивая рынок лизинга в Приморье, аналитики компании "Форт" констатируют, что любые средства, которые могут опосредованно повлиять на стимулирование продаж, сегодня в цене. Поставщики (особенно в области продажи автотранспорта) затоварены. Лизинговые компании понимают, что в данных условиях необходима смена стратегии поведения на рынке. "Вместе с тем ориентация на малый и средний лизинг в нашей компании по-прежнему превалирует, - рассказывает Наталья ЛАВРЕНЧУК, президент ОАО "Лизинговая компания "Форт", - Лимит нашей сделки до 2008 г. составлял 3,5 млн руб., в этом году мы увеличили его до 10 млн руб. и готовы работать практически с любым предметом лизинга. Постепенно изучаем специфику лизинга недвижимости, так как полагаем, что он будет востребован в Приморье. Хотя его основная сложность заключается в отражении реальной стоимости недвижимости и документальном оформлении сделки со стороны государственных органов".
Несмотря на нестабильность на финансовых рынках, "Альянс-Лизинг" предлагает лизинговое финансирование всех объектов, относящихся к основным средствам. Единственное, что изменилось в связи с последними событиями, - это увеличение стоимости лизинговых услуг. Учитывая, что банки, кредитующие компанию, повысили процентные ставки по действующим кредитам, "Альянс-Лизинг" был вынужден увеличить стоимость своих услуг на 1-2% годовых. Тем не менее вниманию клиентов представлен не только стандартный перечень лизинговых услуг, но и новая программа, нацеленная на комплексное финансирование бизнес-проектов предприятий малого звена. "Наше предложение позволяет клиенту приобрести весь интересующий его ассортимент одной сделкой, - замечает Ирина ПЛАКСИНА, генеральный директор компании "Альянс-Лизинг". - К примеру, ресторан может оформить таким образом все - от посуды до высокотехнологичных и современных печей".
"Самое главное, что должны понимать клиент и лизинговая компания, - это то, что лизинг является дополнительным источником финансирования для компаний и ни в коем случае не единственным, - считает Наталья Лавренчук. - Лизинг - не конкурент кредиту". А значит, предприятия должны приходить к пониманию диверсифицированного инвестиционного портфеля, что предполагает наличие в нем и собственных средств, и банковских кредитов, и денег инвестиционных фондов, страховых компаний, пенсионных фондов, займов прочих лиц, ценных бумаг, и конечно же таких финансовых инструментов, как аренда, лизинг, факторинг и прочее.
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