Моряки могут завидовать железнодорожникам

На ДВ железную дорогу за два последних года поступило 6 новых электропоездов на общую сумму 752,9 млн. руб. Два из них введены в эксплуатацию на Хабаровском отделении дороги, четыре - на Владивостокском отделении. В 2009 году по программе обновления моторвагонного подвижного состава ДВЖД ожидает поставку еще одного электропоезда серии ЭД9М. Сегодня износ подвижного состава всего 24 %. Морской транспорт региона может только завидовать.