Почтовики просят о дотациях

В связи со сложной экономической ситуации в стране Ассоциация распространителей печатной продукции обратилась за помощью к председателю Госдумы Федерального собрания РФ Борису ГРЫЗЛОВУ с просьбой о дотационной поддержке. Речь идет о себестоимости доставки печатной продукции в отдаленные районы.

Обращение Ассоциации поддержали и депутаты Законодательного собрания Приморского края. Как прокомментировала ситуацию Светлана ДМИТРИЧЕНКО, руководитель группы по связям с общественностью УФПС Приморского края филиала ФГУП "Почта России", затраты на доставку корреспонденции и печатных изданий в отдаленные районы края убыточны для почтовиков: "Стоимость этой доставки ложится на плечи подписчиков, проживающих в крупных населенных пунктах. В некоторые деревни Тернейского района почта доставляется вертолетом, а во Владивостоке почтальоны обходят свои участки пешком. Сравните затраты".