Индекс потребительских цен в декабре 2008 г. составил 113,5% к декабрю 2007 года

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец декабря 2901,1 руб., увеличившись на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 24,2% - по сравнению с декабрем 2007 года.

Стоимость наблюдаемых продовольственных товаров за 2008 г. выросла в среднем на 16,4%. Так, плодоовощная группа в среднем подорожала на 23,4% (причем цены на морковь, капусту и лук за год выросли на 29,7-30,7%, на картофель - на 38,3%. Из фруктов заметно подорожали лимоны - на 21%.

В группе молокопродуктов наиболее подорожали творог, сметана, молоко сгущенное, сухие молочные смеси для детского питания (на 16,2-20,8%), молоко разливное (на 36,5%). Из мясопродуктов - свинина, говядина и куриные окорочка (на 26-27,7%), мясокопчености (на 31,3%), фарш (на 38,4%). Цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли в среднем на 19,9-21,4%.

Яйца, мука, печенье, шоколад и майонез стали дороже на 19,8-27,1%, масло подсолнечное, консервы томатные - на 26,8-29%. Вермишель и отдельные виды круп подорожали на 34,2-40,4%.

В сфере общественного питания подорожали обеды в столовых организаций (на 16,9%), кофе в кафетериях (на 21,6%).

Непродовольственные наблюдаемые товары в среднем выросли в цене на 10,1% с начала 2008 г.

Выше среднего отмечался рост цен на белье и пеленки для новорожденных, куртки и сорочки детские, х/б ткани (на 10,1-12,4%), ряд электротоваров (на 11,4-15,4%), газеты (на 11,7% и 14,1%), мебель (на 13,5-23,8%), ювелирные изделия (на 21,7).

Из строительных материалов рубероид, шифер, пиломатериалы, кирпич подорожали на 18,2-21%. Цены на уголь для населения выросли на 11%, на дрова - на 43,1%. Прирост цен на нефтепродукты составил 13,9%, при этом бензин подорожал на 12,4-17,7%, дизельное топливо - на 21,6%.

Индекс цен на платные услуги населению в декабре в среднем составил 112,5%. В жилищно-коммунальной сфере тарифы увеличились на 13,6%. На 30,1% увеличилась стоимость проживания в студенческих общежитиях, на 36,5%. подорожали услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ. Плата за горячее водоснабжение и отопление возросла на 11,6-12,6%, электроэнергию - на 13,1%, газоснабжение - в 1,4 раза.

Стоимость авиаперелетов увеличилась на 16%, проезд в междугородном автобусе вырос на 21,2%, в городских автобусах - на 33,7-37,5%, в трамваях и троллейбусах - на 16,7%. Из услуг связи абонентская плата за радиоточку возросла на 10%, пересылка простого письма внутри России стала обходиться дороже на 15,4%, отправка телеграммы - на 21,6%. При этом услуги междугородной телефонной связи подешевели на 5,9%.

В сфере бытовых услуг на 10,8-18,1% подорожали ремонт и техобслуживание транспортных средств, ремонт часов, малых электробытовых приборов, изготовление фотографий для документов, услуги прачечных. Платное образование в вузах и средних специальных учебных заведениях стало обходиться дороже на 12,7-15,9%, в общеобразовательных средних учебных заведениях - на 25%. Занятия на курсах иностранных языков подорожали на 14,5%, на курсах обучения вождению автомобиля - на 38,4%.

По данным Приморскстата на 20.01.2009 г.