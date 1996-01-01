Строительство нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан и инфраструктурных объектов стремительно дорожает

"АК "Транснефть" в 2009 году планирует направить на строительство ВСТО-1 порядка 95 млрд руб., тогда как по итогам прошлого года инвестиции в проект составили более 49 млрд руб. В частности, объем инвестиций в строительство терминала "Козьмино" увеличен на 6 млрд руб. - до 27 млрд руб., что объясняется включением в план строительства нового объекта инфраструктуры.

В целом, отмечают в компании, работы по строительству первой очереди нефтепроводной системы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. К началу нового года готовность линейной части ВСТО-1 составила 83%, площадочных работ - 65%, порта Козьмино - 27%. Завершение строительства первой очереди намечено на 25 декабря 2009 года.