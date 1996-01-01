В России впервые начата добыча газа с морской платформы

Компания "Сахалин Энерджи" начала добычу газа с платформы "Лунская-А" ("Лун-А"), установленной на северо-восточном шельфе Сахалина, на Лунском месторождении в 15 километрах от берега. Газ добывается из первых двух газовых скважин, строительство которых завершилось в прошлом месяце. Теперь компания приступила к поэтапному увеличению объемов производства газа.