Без АЭС Приморью, похоже, не обойтись

ОАО "Интер РАО ЕЭС" прорабатывает проект строительства ЛЭП до Южной Кореи. Проект предусматривает несколько стадий. Первая стадия - проработка технической возможности осуществления поставок электроэнергии - уже завершена. Предполагается, что между Россией и Кореей технически возможно передавать до 4 тыс. МВт мощности.

После стадии проектирования и строительства ЛЭП 500 кВ Владивосток - Краскино - Чхонджин (КНДР) возможно увеличение объема взаимных поставок электроэнергии. Согласно данным ОАО "Восточная энергетическая компания" ("дочка" "Интер РАО ЕЭС"), протяженность ЛЭП составляет 380 км, объем поставляемой энергии - до 3 млрд кВт-ч в год. Протяженность ЛЭП 800 кВ Владивосток - Сеул составляет 1 260 км, объем поставляемой энергии - до 20 млрд кВт-ч в год.

Проект также предусматривает укрепление сетевых связей на территории Дальнего Востока в районе Владивостока и строительство новых генерирующих мощностей, в том числе Приморской АЭС мощностью 4000-4600 МВт.