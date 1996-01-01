Рост цен на продовольственном рынке стал заметным уже в январе

Цены на продукты питания начали расти с первых недель нового года, причем на некоторые товары ценники изменились резко. Это касается в первую очередь овощей. Собственно неожиданных изменений на этом рынке не произошло - ежемесячный рост цен на овощи прогнозировался еще по результатам урожая. Коррективы в эти прогнозы внес курс доллара и он только увеличил стоимость. Причем самыми чувствительными к изменению курса доллара оказались продукты китайского производства.

Но вот картофель на рынке пока еще в большей степени приморский, но его цена в рознице в январе поднялась на 15-25%. То же самое произошло и с местной капустой, запасов которой по некоторым оценкам хватит до конца февраля, что для Приморья не так уж и плохо. Но удержать цену в этом году не смог даже такой запас. Оптовые цены при этом на китайский картофель возросли в сравнении с декабрьскими на 1 рубль и составляют сегодня 15-16 руб. за кг. Альтернативой китайским закупкам картофеля могло бы стать предложение амурских хозяйств, реализующих свою продукцию по 9 руб. за кг. При доставке этого картофеля в Приморье автомобильным транспортом его себестоимость поднимается до 11 руб., что, в общем-то, привлекательнее китайского предложения. Но обеспечить необходимые объемы таким образом довольно сложно, считают оптовики.

Хуже обстоят дела с луком. Его запасов в хранилищах края по некоторым оценкам осталось менее 200 тонн. Это значит, что к концу января на рынках Приморья останется только китайский лук, оптовая цена которого уже сегодня доходит до 16 руб. за кг. Но самый значительный рост цен в январе пришелся на перец и баклажаны, оптовая цена на которые в декабре не превышала 40-45 руб, за кг, а сегодня оптовые компании предлагают баклажаны - по 90-100 руб. за кг, перец по 60-65 руб. (в рознице цена уже достигла 80-90 руб.).

В целом же овощи по приблизительным подсчетам в первые недели нового года подорожали на 15-20%. Именно в этих пределах поднялась стоимость и помидоров с огурцами.

Кстати, на этом фоне довольно стабильно выглядят цены на соленые овощи. Они не поднимались вообще. К тому же в прошлом году был неплохой урожай папоротника, и заготовлено его предприятиями Крайпотребсоюза в принципе в достаточном количестве.

Не остались в стороне и фрукты. Хотя рост здесь значительно меньше и, как правило, не превышает 3-5 руб. за кг. в опте по крайней мере на яблоки и мандарины. Только в некоторых случаях стоимость выросла на 10%. А вот на японских фруктах скачок курса доллара сказался существеннее. Несмотря на то, что поставщики не изменили отпускных цен, местные продавцы вынуждены поднимать цену до 20%.

Что же касается мясных и молочных продуктов, то их рост цен пока не коснулся. Как пояснили поставщики импортного мяса, закупки поступающего сегодня сырья были сделаны еще в прошлом году. И пока оно не закончится, даже прогнозировать начало роста цен никто не берется. Подорожало только мясо птицы "Михайловского бройлера". Но произошло это в конце прошлого года, говорят оптовики. Нет серьезных колебаний цен и на рынке "молочки", разве что крестьяне, торгующие собственной продукцией, подняли кое-где цену на молоко на 8-10 руб. за литр.

Помимо этих групп товаров цены поднялись на некоторые виды конфет (в среднем на 5-6%), отдельные сорта чая (до 10%). А хлебобулочные изделия, как и выпечка местных кондитеров, продается в магазинах по ценам прошлого года.