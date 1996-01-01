Российскому автопрому Дальний Восток... не по карману

Реализована первая мера российского правительства по поддержке автопрома - вступили в силу заградительные пошлины на ввоз иномарок. В первую очередь это открывает для отечественных производителей рынок Дальнего Востока. Но местные потребители российские машины не ждут. Система их продаж в регионе также отсутствует. У автозаводов денег на ее развитие пока нет, сообщает "Коммерсантъ".

Российские производители до сих пор не имеют четких планов по освоению рынка Дальнего Востока, хотя и говорят, что он им интересен. Ни один из заводов не располагает в регионе разветвленной сетью продаж и обслуживания автомобилей. У АвтоВАЗа на Дальнем Востоке всего 12 точек продаж, у "Соллерс" ("УАЗ", SsangYong и Fiat) - также 12, Renault (завод "Автофрамос" в Москве) владеет всего двумя центрами, а у Toyota, Nissan и Ford (заводы в Ленобласти) их нет вообще.

Решения о расширении сети ни один автопроизводитель пока не принял. Глава дилерского холдинга Genser Игорь ПОНОМАРЕВ этим не удивлен: по его словам, до кризиса стоимость строительства одного центра оценивалась в $10-12 млн., "сейчас должна быть ниже, но инвестировать в Дальний Восток в условиях кризиса пока никто не готов".

В этой ситуации, полагает дилер, иностранные автоконцерны могут изменить требования к стандартам дилерских центров на Дальнем Востоке. "Скажем, появится некий формат light, при котором будут строиться самые простые точки продаж и обслуживания автомобилей, которые не потребуют от дилеров серьезных инвестиций", - поясняет Игорь Пономарев.

Потребители Дальнего Востока отечественные автомобили также не ждут. "Когда люди уже привыкли к качественным, дешевым и безопасным "японкам", пересадить их на "Жигули" и "Калины" практически невозможно", - говорит автодилер Константин ШАТОБА.