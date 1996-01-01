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Стройки форума АТЭС сделают народными
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
По прогнозам Минздравсоцразвития, к пяти миллионам нетрудоустроенных россиян в 2009 г. добавится еще один. А это в свете повышения максимального размера пособия по безработице до 4,9 тыс. руб. создаст дополнительную нагрузку на бюджет. Поэтому государство предпримет все меры для обеспечения граждан работой.
Во-первых, власти собираются форсировать развитие инфраструктуры, превратив Сочи (перед Олимпиадой) и Владивосток (в преддверии саммита АТЭС) в памятные по советским временам "народные стройки". Во-вторых, Минздравсоцразвития предлагает выплачивать годовое пособие по безработице единовременно тем, кто хочет заняться предпринимательской деятельностью, сообщает РИА "Восток-Медиа".
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