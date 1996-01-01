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При удешевлении жилья строительство остановится?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Существенного снижения цен на жилье пока не предвидится, несмотря на дефицит жилья в России. Аналитики Unicredit Aton банка посчитали, что для оживления рынка необходимо снижение на 25-50%.

Часть девелоперов уже пошла на подобную скидку. С 1 сентября 2008 г. российские рынки в среднем упали на 54%, тогда как жилье подешевело лишь на 2%, сказано в отчете Unicredit Aton. По подсчетам инвестбанка, 40% жилья за последние 2 года покупалось с инвестиционными целями. О скидке на 25% заявляла компания "Дон-строй". Гендиректор "ДС риэлти" Тимур БАТКИН утверждает, что количество сделок после этого увеличилось в 2-3 раза. Не все с этим согласны. Андрей ПАНЬКОВСКИЙ, первый заместитель гендиректора ДСК-1, считает, что покупатель вернется на рынок, когда прекратится истерия в средствах массовой информации. Себестоимость строительства такова, что при удешевлении жилья на 20-30% отрасль остановится. Сейчас спрос на недвижимость снизился примерно в 2 раза, считает коммерческий директор компании "Снегири" Дмитрий ШМЕЛЕВ. Снижение цен к концу 2009 г. может составить 15-20%.

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