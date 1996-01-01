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Принтерам не повезло больше всех

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Под влиянием кризиса российский рынок печатных устройств впервые начал сокращаться, отмечают исследователи. При этом очевидно, что сегмент принтеров будет падать быстрее, чем многофункциональных устройств (МФУ).

По данным агентства IDC, начиная с 3-го квартала 2008 г. впервые после устойчивого роста, наблюдавшегося на рынке печатающих устройств (принтеры, копиры и многофункциональные устройства) в течение 2 последних лет, отмечено существенное снижение объёмов поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение объясняется, в первую очередь, кризисом.

В тройку ведущих поставщиков (по убыванию объёмов поставок в штучном выражении) по версии IDC вошли HP, Canon, Samsung. Но по финансовым показателям лидируют HP, Xerox и Canon.

Наиболее заметный спад в III квартале 2008 г. IDC отметила на рынке принтеров, объём которого снизился на 38,9% в штучном и 13,2% в денежном выражении. При этом наиболее значительно "пострадали" поставки (в штучном выражении) монохромных лазерных и струйных принтеров (-41,6 и -39,4%, соответственно). В то же время уверенно росли поставки МФУ - около 7% как в штучном, так и в денежном выражении, даже по сравнению с III кварталом 2007 г., а сегмент цветных лазерных МФУ продемонстрировал просто выдающиеся темпы роста - в 1,5 раза по сравнению с прошлогодними показателями.

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