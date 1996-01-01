У депрессивного кавалеровского района появилась перспектива возрождения горнорудной промышленности

У Кавалеровского района, однажды названного губернатором края "спальным", несмотря на кризис, есть перспективы возрождения горнорудного производства. Конечно, не в прежних масштабах.

Во-первых, в районе стабильно и динамично несколько лет развивается добыча местного угля на месторождении Зеркальненском (участок Возновский). Уровень добычи со стороны ЗАО "УгольАсо" за последние два года составил примерно 20 тыс. тонн в год. В прошлом году провели разведку и выявили запасов дополнительно на 100 тыс. тонн твердого топлива - всего их теперь на 8-9 лет при нынешних объемах добычи. Но ЗАО "ГХК Бор" сделало заявку на поставку местных углей, хотя основные поставщики - более крупные компании. Местные угольщики просто не смогут обеспечить нужное количество угля - 70 тыс. тонн в год для котельных "Бора". Но тем не менее в этом году добыча угля выросла до 30 тыс. тонн.

Новое для района производство - разработка месторождения сурьмы - Первого ртутного, находящегося в 25 км к югу от Кавалерово. ЗАО "Поиск" закончило проектные работы и в этом году смонтировало перерабатывающий модуль - обогатительную фабрику модульного типа. Месторождение требует доразведки. Разведаны пока что небольшие запасы этого полезного ископаемого, но прогнозных запасов там довольно много. В 2004 г. ЗАО "Поиск" выкупило лицензию на освоение месторождения и начало работу над технологией обогащения руды. Уже получен первый промышленный продукт, отправленный переработчикам в Рязань. Потребность в сурьме большая на внешнем и внутреннем рынках. При общем обвале цен на металлы на мировом рынке цена на сурьму упала всего на 7%, рынок ее сбыта продолжает оставаться высоким.

Уже только ленивый не написал в крае, что лицензию на Силинское полиметаллическое месторождение осенью 2007 г. приобрело ОАО "ГМК-Дальполиметалл". Начальником рудника назначен кавалеровский горняк, директор артели "Дальцветмет" Сергей ФУНТИКОВ. Когда-то Силинка была чисто оловянным рудником, а в перспективе там будут добывать полиметаллическую руду - свинцово-цинковую, содержащую серебро и редкоземельные металлы. Рудник может давать до 60 тыс. тонн руды в год. Запасов металла хватит лет на 5, но разведка может показать дополнительные запасы. Пока что в связи с низкими ценами на свинец и цинк на мировом рынке "ГМК" приостановил реализацию "силинского" проекта. На время кризиса.

Заканчивается подготовка пакета документов для проведения аукциона по реализации лицензии на право доразведки и разработки группы кавалеровских полиметаллических месторождений (всего их 4) Левицкого рудного поля. Аукцион проведет управление по недропользованию по Приморскому краю.

А вот кавалеровские "хвосты", то есть налаживание производства по добыче и переработке хранящихся в хвостохранилищах металлов, пока неразрешимая проблема. Многие интересовались ею, но потом интерес пропадал. В хвостах лежит 36 млн тонн песков, в них - 34 тыс. тонн олова. Затрат на производство будет больше, чем доходов от добычи песков. Поэтому в свое время райадминистрации не удалось найти потенциальных инвесторов, готовых вложиться в это дело. Нужны новые технологии.