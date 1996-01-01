Стройка в Козьмино в самом разгаре

Строительство порта Козьмино и сопутствующей инфраструктуры доставки на Дальний Восток и перевалки нефти идет полным ходом. Работы ведутся круглосуточно. Это касается всех основных объектов инфраструктуры приема и перевалки нефти.

К концу декабря появились объекты, о которых еще два месяца назад можно было только догадываться, например, будущая подстанция на пункте временного хранения нефти и железнодорожная эстакада для слива нефти с цистерн.На территории будущей припортовой нефтебазы построены семь емкостей для хранения нефти, которая по строящемуся полным ходом трубопроводу будет поступать сюда со склада временного хранения. Работа кипит и на территории будущего порта. Уже появились первые здания и обозначились на местности будущие портовые сооружения.