Новый хлеб в новый год

Новогодним подарком для жителей Владивостока от компании "Владхлеб" стал новый сорт массового хлеба "Подольский плюс". "Мы считаем, что жители Приморья и Владивостока достойны качественного хлеба", - сказал на презентации нового продукта генеральный директор ОАО "Владхлеб" Иван БОРИСОВ.

Решение о выпуске еще одного сорта хлеба "Подольский" было принято после того, как меры по сдерживанию роста цен на самый массовый хлеб привели к снижению его качества и падению продаж на рынке. "Рынок чувствительно реагирует на качество этого хлеба, и мы решили усовершенствовать существующую технологию, - сказал коммерческий директор Валерий СИНЮХИН. - В новый сорт внесены улучшенные компоненты по муке, иодированная соль, масло. Кроме того, "Подольский плюс" будет поступать в продажу в специальной упаковке. Пока мы предусмотрели пакет только для большой булки хлеба, в дальнейшем планируем заказать упаковку и для половинки. Преимуществом нового сорта является и более длительный срок хранения, он увеличивается до 72 часов".

Если цена на хлеб "Подольский" удерживается в интересах социально не защищенных слоев населения, то "Подольский плюс" рассчитан на другой ценовой сегмент. Его покупатели - люди со средним достатком. Реализация этого сорта хлеба планируется в крупных магазинах, супермаркетах, торговых сетях. Ожидаемая цена в рознице - 25 руб. Пока предприятие планирует выпускать новый сорт в небольших количествах - не более 5% от общего объема "Подольского".