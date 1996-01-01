Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новый хлеб в новый год
Новогодним подарком для жителей Владивостока от компании "Владхлеб" стал новый сорт массового хлеба "Подольский плюс". "Мы считаем, что жители Приморья и Владивостока достойны качественного хлеба", - сказал на презентации нового продукта генеральный директор ОАО "Владхлеб" Иван БОРИСОВ.
Решение о выпуске еще одного сорта хлеба "Подольский" было принято после того, как меры по сдерживанию роста цен на самый массовый хлеб привели к снижению его качества и падению продаж на рынке. "Рынок чувствительно реагирует на качество этого хлеба, и мы решили усовершенствовать существующую технологию, - сказал коммерческий директор Валерий СИНЮХИН. - В новый сорт внесены улучшенные компоненты по муке, иодированная соль, масло. Кроме того, "Подольский плюс" будет поступать в продажу в специальной упаковке. Пока мы предусмотрели пакет только для большой булки хлеба, в дальнейшем планируем заказать упаковку и для половинки. Преимуществом нового сорта является и более длительный срок хранения, он увеличивается до 72 часов".
Если цена на хлеб "Подольский" удерживается в интересах социально не защищенных слоев населения, то "Подольский плюс" рассчитан на другой ценовой сегмент. Его покупатели - люди со средним достатком. Реализация этого сорта хлеба планируется в крупных магазинах, супермаркетах, торговых сетях. Ожидаемая цена в рознице - 25 руб. Пока предприятие планирует выпускать новый сорт в небольших количествах - не более 5% от общего объема "Подольского".
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"