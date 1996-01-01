Можно прикупить квартиру в КНР

По информации компаний, специализирующихся на подборе недвижимости на первичном и вторичном рынке КНР, к концу года резко возросла активность интересующихся недвижимостью в приграничных районах.

Особенно часто спрашивают о ценах в Суйфэньхэ и Хуньчуне. Если последний еще год назад сильно отставал по размаху предлагаемого на продажу жилья, то в этом году на рынок были выставлены квартиры Top Town International - комплекса кондоминиумов с улучшенной планировкой, теплым полом, скоростным Интернетом и прочими радостями жизни. Предназначено это чудо для проживания иностранцев, по большей части русских. Цена в среднем -11000 руб.\ кв. м. Что касается вторичного рынка недвижимости, то здесь стоимость квадратного метра составляет от 5000 до 10000 руб. \ кв. м. Россияне, интересующиеся зарубежной недвижимостью, пытаются таким образом сберечь свои средства в период кризиса.