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Рыбный порт в ожидании реконструкции
Этот вопрос обсуждался в Находке в ходе визита делегации представителей крупных компаний Республики Корея, переговоры состоялись с первым заместителем главы города Борисом ГЛАДКИХ и генеральным директором ОАО "НРМП" Сергеем ШИНДЕНКОВЫМ.
По словам президента Busan Port Authority НОХ Ки Тэ, администрация корейского порта ведет переговоры по совместному проекту с Дальневосточной транспортной группой, владеющей контрольным пакетом Находкинского морского рыбного порта.
Предусматривается создание СП и привлечение инвестиций для реконструкции порта. Генеральный директор ОАО "НРМП" Сергей Шинденков сообщил, что реконструкцию порта предполагается проводить в несколько этапов, по завершению которых контейнерный терминал будет способен перерабатывать до 400 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. Ранее также говорилось о планах переоборудовать под терминал пять действующих причалов, что, однако, не должно вытеснить традиционные грузы, в частности переработку рыбы и морепродуктов. Планируемые вложения в реконструкцию оцениваются в $90 млн, основную часть средств должны составить иностранные инвестиции.
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