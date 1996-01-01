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"Аллигатор" вышел в серию
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Сазыкина начинает серийное производство боевого вертолета "Аллигатор" - об этом сообщил представитель компании "Прогресс" Константин ПАРШИН. По своим летным и боевым характеристикам Ка-52 "Аллигатор" не уступает американскому Ан-64 "Апач".
Многоцелевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" -усовершенствованная двухместная модификация серийного ударного вертолета Ка-50 "Черная акула". "Аллигатор" сохранил все достоинства предшественника и приобрел новые преимущества. Он обладает способностью управлять группой вертолетов, выполняя роль "мозгового центра", устанавливающего и распределяющего цели для всей боевой группы.
Между тем в декабре 2008 г. в ОАО ААК "Прогресс" состоится внеочередное собрание акционеров, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с вхождением арсеньевского предприятия в вертолетостроительный холдинг ОАО "Вертолеты России", который в свою очередь является участником корпорации "Оборонпром". Как пояснили в авиакомпании, на собрании пойдет речь, в том числе о замене статуса гендиректора Юрия ДЕНИСЕНКО, он станет управляющим директором. Это произойдет в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа ОАО ААК "Прогресс" управляющей компании. Таковой для "Прогресса" станет вертолетостроительный холдинг ОАО "Вертолеты России".
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