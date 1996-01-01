Строители взывают к покупателям

Строительство и девелопмент стали одними из первых отраслей, пострадавших от кризиса. Резко обострились трудности с финансированием девелоперских проектов, и, как следствие, практически полностью остановилось строительство.

По словам президента Ассоциации строителей России (АСР) Николая КОШМАНА, строительная отрасль лежит на лопатках, хотя у нее еще есть силы подняться. "На наш взгляд, необходимо принять определенные решения для сохранения концепции социально-жилищной политики и социального жилья в России, обеспечивающей население доступным жильем, - заявил Кошман. - Сегодня мы прямо говорим о том, что эти пути рассматривает АСР".

Стимулирование населения к покупке жилья должно стать главнейшей задачей среди всех принимаемых антикризисных мер. "Необходимо, чтобы население начало опять покупать. Нужно искать механизм, который воспрепятствует оттоку денежных средств с рынка жилья, - говорит Кошман - только это может поднять сегодня строительный рынок".