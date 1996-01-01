Новая крупорушка готова переработать хоть весь приморский рис

Корейский агропромышленный холдинг "Агро Санг Сэнг", производящий рис в нескольких хозяйствах края, закупил в Южной Корее мощную современную рисовую крупорушку. Новая линия, способная перерабатывать 5 тонн в час, установлена в самом центре рисосеяния Приморья - Хорольском районе.

До этого в крае работало около десятка мелких крупорушек китайского производства с мощностью переработки 300-500 кг. в час. Как пояснил директор предприятия ЛИ Дон Мен, теперь с введением этой линии в эксплуатацию предприятия могут планировать увеличение площадей посева этой культуры вплоть до восстановления в прежних объемах. Мощностей вновь установленной крупорушки хватит для переработки урожая всех рисоводческих хозяйств края.