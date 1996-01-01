Cтройматериалы стали доступнее

В преддверии Нового года строители на внебюджетных проектах демонстрируют резкое сокращение объемов строительства. В этом году оно связано не только с обычным сезонным спадом работ "в зиму", но и с "происками" мирового экономического кризиса, серьезно задевшего отрасль.

Естественно, потребность в строительных материалах резко снижается, и те из них, которые еще недавно реализовывались по явно завышенным ценам, вынуждены корректироваться. Прежде всего, подешевели цемент и металл, которые в прошлом и в начале этого года резко росли. По данным Ассоциации строителей России, с начала года они потеряли в цене до 40%. Предполагается, что под влиянием мирового кризиса в следующем году себестоимость строительства в стране должна уменьшиться примерно на 20-22%. В какой-то степени эти предположения строятся на том, что строительные материалы тоже должны стать дешевле.

Однако, судя по последним данным исследования рынка строительных материалов Владивостока, проведенного Ресурсно-экспертным центром Приморского общественного объединения строителей "ВЛАСТРА", надеяться на дешевые строительные материалы нашим застройщикам пока не приходится.

Хотя есть и приятные изменения. Например, несколько ослабили "удавку" для стройки производители и поставщики металла. По российским арматуре, углу, кругу и пр. металлоизделиям снижение составило 24-44%, по швеллеру и балкам - 4-8%, по стальным трубам - 10-29%. Особенно порадовал китайский металл, подешевевший до 50%.

Цемент местного производства во втором полугодии оставался в зоне стабильных цен, при том что китайский незначительно подорожал. Большая группа строительных материалов сохраняла цены неизменными - это щебень, гравий, песок, железобетонные изделия, асфальтобетон, оргалит, асбоцементные трубы и шифер производства СКАЦИ, кровельные материалы группы "Ондулин", лакокрасочные материалы производства российских заводов, пиломатериалы. Хотя по этим материалам есть и нюансы. Так, подешевела фракция щебня 5-10 мм. Песок у некоторых поставщиков несколько подорожал, а у других подешевел.

Несколько дешевле стал кирпич, производимый ГУФСИНом, но подорожал производимый Заводом строительной керамики в п. Врангеле. Цены на кирпич других поставщиков остались прежними.

Российская фанера из хвойных пород продавалась по неизменным ценам (березовая дешевле на 15%), китайского производства подорожала на 3-10%. Дороже стали отечественные трубы из ковкого чугуна - на 10%, российские трубы ВЧШГ - на 12-19% и китайские - на 17-24%.

Цены на рулонные кровельные битумные материалы увеличились на 10-15%. Отделочные материалы Terraco подорожали на 10-17%.

Разнонаправлено вели себя цены в сегменте теплоизоляционных материалов. Если производимые зарубежными и многими западными российскими заводами материалы подорожали в основном на 10%, то материалы хабаровского завода "Базалит" и амурского "Минпласт" сохранили прежние цены. ПСБ-С компании "Примстроитель" остался в прежних ценах, а по компании "Европласт" марка 50Д подешевела на 200 руб. за куб. м, а остальных марок подорожал соответственно на 100 руб. за куб.

Стоит отметить, что руководители приморских строительных компаний полагают, что в целом расходы на закупку строительных материалов продолжают довольно серьезно расти. А с учетом того, что кредиты банков на их приобретение тоже резко подорожали, строить в крае становится все более невыгодно.

Надо предполагать, что возможности дешеветь у строительных материалов в Приморье не столь большие, как в западных регионах страны. Однако резервы есть. К тому же есть и большая вероятность, что в край хлынут дешевые стройматериалы из Китая, где уже сейчас наметился резкий спад строительства, - производителям придется искать новые рынки, и в условиях кризиса даже не такой уж большой по емкости рынок, как дальневосточный, не говоря уж о такой частности, как Владивосток, для них может оказаться привлекательным.