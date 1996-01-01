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Рынок маркетинговых услуг сократился почти на треть
Рынок маркетинговых услуг сократился в Приморье по сравнению с осенью 2007 г. на 28-30% - так оценила влияние финансового кризиса в беседе с "ЗР" директор Владивостокской маркетинговой группы "Мегалинк" Марина ЛЫЧАГИНА. По ее словам, выполнение многих заказов сейчас приостановлено, так как заказчики не имеют финансовых средств для оплаты. "Но это не значит, что работа над проектами не будет возобновлена в новом году, - уточнила директор "Мегалинк", - к тому же неотмененных заказов столько, что трудиться над ними придется до конца января, невзирая на новогодние праздники".
Марина Лычагина прогнозирует с начала нового финансового года активизацию рынка маркетинговых услуг, контролируемого агентствами. Это обусловлено тем, что под давлением мирового финансового кризиса многие предприятия сокращают в первую очередь свои маркетинговые и рекламные подразделения. Иными словами, изучать рынок и заниматься продвижением своей продукции на нем (основная функция маркетинга и производной от него рекламы) можно будет только с помощью сторонних маркетинговых агентств. Штатных рекламщиков и маркетологов на предприятиях уже почти не осталось.
Анна БУЛГАКОВА, руководитель другого крупного регионального маркетингового агентства "Мониторинг", свидетельствует, что в условиях кризиса практически каждый из клиентов стремится сократить свои затраты на маркетинговые услуги. Доходит до того, что заказчики просят снизить цену на уже выполняемые проекты. В этих обстоятельствах маркетинговым агентствам нередко приходится идти на сокращение выборки и снижение операционных расходов. Данные меры конечно же не могут способствовать повышению качества проводимых исследований. Так, сокращение выборки означает, что, к примеру, вместо 4 000 потребителей данной продукции из 20 городов данного региона будут опрошены всего 2 000 потребителей из 10 городов. Второй вариант при всех прочих равных условиях проигрывает первому в плане достоверности полученных сведений.
Директор Дальневосточного маркетингового агентства FEMARK Сергей МАГАЛИШ отмечает общее снижение спроса на услуги маркетологов (особенно со стороны строительного сектора) - без разницы, трудятся ли они в штате фирмы-заказчика или в структуре стороннего маркетингового агентства. При этом ни он, ни его коллеги не рискнули дать однозначную оценку факту массовых сокращений маркетологов и рекламщиков на предприятиях. "В каждом конкретном случае это может быть оправдано или нет. На одних предприятиях штатные маркетологи и рекламщики приносили огромную пользу, на других - хоть какую-то, а где-то - никакой вовсе",- резюмирует Сергей Магалиш.
По мнению Анны Булгаковой, вполне закономерно, что в условиях кризиса сокращаются маркетинговые, рекламные и PR-cтруктуры, ведь как ни крути, а они всего лишь - надстройка. Базис - производственная деятельность, и, чтобы ее сохранить, иной раз необходимо избавиться от части управленческих функций.
Многие их экспертов, опрошенные "ЗР", отмечают, что, несмотря на сходство маркетинговых и рекламных функций, они все же не тождественны меж собой. И в условиях кризиса, когда наблюдается неизбежное сокращение рекламных бюджетов заказчиков, не исключено, что какая-то их часть переориентируется на рынок маркетинговых услуг. Ведь маркетинг - это все-таки стратегия продвижения, а реклама - тактика. И разумно жертвовать вторым ради первого, а не наоборот.
ДосьеСпециалисты оценивают ежегодный объем рынка маркетинговых услуг на Дальнем Востоке - $5-6 млн. Основные его участники - самостоятельные компании, позиционирующие себя как маркетинговые агентства, центры или группы. Самым насыщенным по количеству таких компаний из всех дальневосточных городов является Владивосток. В столице Приморья насчитывается около 10 специализирующихся только на маркетинговых услугах компаний.
К услугам маркетинговых агентств на Дальнем Востоке прибегают, как правило, компании, ориентированные на производство и реализацию услуг массового спроса: производители и продавцы продуктов питания, товаров народного потребления, операторы сотовой связи и т.п. Примерно 50% приходится на заказы от международных и российских компаний, московских рекламных агентств, а вторая половина - на заказы от местных компаний. В арсенале маркетинговых агентств много инструментов для исследования рынка. Самый распространенный - это опрос, представленный в различных вариантах анкетирования и интервьюирования.
Для обработки количественных данных маркетинговые агентства используют различное программное обеспечение - от универсального Exel до специализированного SPSS. Под большие проекты заказываются и разрабатываются специальные программы.
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