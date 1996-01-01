За счет саммита АТЭС энергетики рассчитывают решить проблемы юга Приморья

Энергетика Дальнего Востока отличается от Сибири и европейской части России. Если в целом на Дальнем Востоке наблюдается профицит мощности, то на юге Приморья уже отмечен исторический максимум потребления, и это без учета планируемого строительства объектов к саммиту АТЭС.

"Нам часто говорят с обвинительной интонацией: мол, вы хотите под саммит АТЭС полностью решить проблемы всей энергетики Приморья. Да, мы этого и не скрываем! Собственно говоря, именно об этом сказал Владимир ПУТИН на совещании 1 сентября: есть уникальный шанс привести в порядок Владивосток и инфраструктуру юга Приморья. Мы действительно рассматриваем саммит как возможность существенно "омолодить" энергосистему юга Приморья с учетом госфинансирования и привлечения частных средств", - заявил генеральный директор РАО "ЭС Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ в ходе пресс-конференции "Объединяя энергию", которая состоялась в Хабаровске.

Досье В рамках реализации инвестпрограммы до 2013 г. РАО "ЭС Востока" планирует ввести 1 147 МВт новых мощностей, 2 416 км сетей и 1 826 МВА трансформаторов. Общий объем инвестпрограммы составляет 198 млрд руб. (около $7 млрд) Планируемый объем госинвестиций составляет около $4,9 млрд (70% инвестпрограммы). В ряде проектов возможно участие стратегических инвесторов (Уссурийская ТЭЦ, Совгаванская ТЭЦ, Якутская ГРЭС-2, Сахалинская ГРЭС-2).

Страсти по саммиту

Общая планируемая нагрузка объектов саммита составляет 390,21 МВт (сегодня энергопотребление Владивостока и его окрестностей находится на уровне 750 МВт), в том числе потребность в энергообеспечении о.Русский оценивается в 110 МВт. При этом энергоснабжение саммита не ограничивается только объектами на о.Русский, а включает в себя также объекты г.Владивостока.

"Проекты по энергообеспечению саммита АТЭС - это в ценовом выражении чуть больше половины всех наших проектов на территории ДВФО. На том же совещании премьер Владимир Путин дал поручения ряду федеральных министерств совместно с "РАО ЭС Востока" до 1 ноября определить все источники финансирования. Все министерства поручение выполнили, остается только Минфин. Где брать деньги - окончательная точка не поставлена, это предмет дальнейших обсуждений", - говорит Иван Благодырь.

Для энергообеспечения объектов саммита АТЭС необходимо реализовать целый ряд масштабных проектов. На Уссурийской ТЭЦ предусмотрено строительство двух теплофикационных энергоблоков установленной мощностью 185 МВт каждый на существующей площадке (ввод - 2011, 2012 гг.). Проект предлагается реализовать за счет собственных средств РАО (519 млн руб.) и средств федерального бюджета в размере 25,777 млрд руб. Реконструкция Партизанской ГРЭС с установкой турбины К-100-90 (добавит 100 МВт) обойдется РАО в 961 млн руб., прирост установленной мощности Артемовской ТЭЦ на 30 МВт - в 573 млн руб. собственных средств.

Создание источника генерации с хранилищем топлива и распределительных сетей для теплоснабжения и электроснабжения объектов делового саммита, первой очереди Дальневосточного федерального университета, в том числе базы производства и хранения строительных материалов на м. Поспелова о. Русский, обойдется в 6,715 млрд руб., в том числе необходимо выделение средств федерального бюджета в размере 6,432 млрд руб.

Строительство и реконструкция распределительных сетей материковой части г. Владивостока требует 9,878 млрд руб., в том числе 7,546 млрд руб. из федерального бюджета. Этот проект предстоит реализовать ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК).

В конечном счете необходимый объем дополнительного бюджетного финансирования по объектам с учетом предложений Минрегионразвития составляет 37,919 млрд руб.

Время не ждет

По словам Ивана Благодыря, если в ближайшее время не будет принято решение по источнику финансирования строительства Уссурийской ТЭЦ, может возникнуть риск неввода блока в 4-м квартале 2011 г. В свою очередь, без этой ТЭЦ будет сложно пройти те режимы, которые прогнозируются в связи с проведением саммита АТЭС и ростом потребления на юге Приморского края.

Следующая проблема - источники финансирования строительства электросетевых объектов, "замкнутых" на объекты саммита. Здесь необходимо принять решение уже до начала 2-го квартала 2009 г. И если по объектам Федеральной сетевой компании ясность уже имеется, то по линии ДРСК - нет. Где найти 7,5 млрд руб., сегодня не знает никто.

"В 2009 г. нам уже надо либо выходить на закупку оборудования, либо договариваться об отсрочке платежей. Если не будет принято решение по источнику финансирования, то, возможно, будут срывы, мы не успеем. Нам нужна определенность: да или нет. Из воздуха мы ничего не сделаем, мы не фокусники, а реальная компания, которая делает реальные вещи. Поэтому в 2009 г., если ко второму кварталу не появится определенность по источнику финансирования, мы будем вынуждены пересматривать планы и четко всех ставить в известность: вот эти объекты мы можем присоединить, а вот эти не можем, в этой части не берем на себя ответственность. Если кто-то сможет сделать бесплатно или лучше нас, мы не возражаем", - говорит Иван Благодырь.

Китайский вариант

Еще одним перспективным проектом для дальневосточной энергетики обещает стать экспорт электроэнергии в Китай, о чем в свое время грезил экс-глава РАО "ЕЭС России" Анатолий ЧУБАЙС. Сейчас, правда, никто не говорит, что это направление станет толчком для развития экономики Дальнего Востока. Все дело в цене вопроса, а договориться с китайцами о приемлемых условиях для окупаемости проектов в свое время не смог даже Газпром. Но это уже больше государственный интерес.

Напомним, реализация китайского проекта началась в 2005 г. после подписания меморандума между "РАО ЕЭС России" и Государственной электросетевой корпорацией КНР. Специально под это направление в свое время было создано ОАО "Восточная энергетическая компания", дочерняя компания оператора экспорта-импорта российской электроэнергии ОАО "Интер РАО". ВЭК зарегистрирована в Благовещенске со штаб-квартирой в Москве, занимается строительством генераций и сетевой структуры, а также закупкой и поставкой электроэнергии.

Китайский проект предлагается реализовать за счет двух вариантов, первый - строительство собственных генераций и сетей, второй - использование неиспользуемых генерирующих мощностей Дальнего Востока.

Как сообщил заместитель генерального директора ВЭК Алексей ФЕДЧЕНКО, компания возобновит поставки электроэнергии в приграничные районы Китая уже в первом квартале 2009 г. Электроэнергия будет поставляться по сетям 110 кВ и 220 кВ. Напомним, что в 2007 г. приграничный экспорт в объеме 1,4-1,5 млрд кВт.ч был приостановлен, потому как тарифы, которые устанавливала Федеральная служба по тарифам (ФСТ), были несколько выше, чем цена, по которой китайские партнеры были готовы покупать.

"В то время с китайской стороны партнером была частная компания "Сириус", год контракт простоял, на сегодня "Сириус" больше не является держателем контракта и покупателем, вместо нее выступает Государственная электросетевая корпорация Китая. Цены изменились, и сегодня приграничная торговля может быть открыта. Мы были готовы начать уже в 4-м квартале текущего года, но организационные и технические возможности нам этого не позволяют, поэтому при конструктивной позиции "РАО ЭС Востока" поставки начнутся с первого квартала 2009 г., - сообщил Алексей Федченко.

По его словам, возобновление приграничных поставок станет "нулевым" этапом китайского проекта, рассчитанного после выхода на полную мощность на поставку более 60 млрд кВт.ч в год. В 2009 г. предполагаемый объем поставок должен составить около 1,5 млрд кВт.ч.

Реализация первого этапа китайского проекта начнется ориентировочно во втором квартале 2010 г. Российская сторона, задействовав существующие генерирующие мощности и построив новые, планирует выйти на объем поставок 3,6-4,5 млрд кВт.ч в год.

На этом этапе ВЭК должна построить парогазовую установку (ПГУ) 400-500 МВт в районе села Ильинка близ Хабаровска, которая частично заместит мощности Хабаровской ТЭЦ-1, и ЛЭП 500 кВ подстанция Амурская - госграница. Стоимость строительства составляет около $500 млн. В начале 2009 г. будут подведены итоги тендера на строительство ПГУ. В тендере участвуют японская Sumitomo, корейская Hyindai и российские "ЭМАльянс", "Технопромэкспорт" и "Атомэкспорт". Ввод ПГУ планируется в 2011 г.

На втором и третьем этапах предусмотрено строительство объектов электрической генерации на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири общей мощностью порядка 10 800 МВт, а также сетей переменного и постоянного тока на территории России и Китая общей протяженностью около 3 400 км.

На втором этапе (после 2012 г.) предполагается увеличить экспорт до 18 млрд кВт.ч, на третьем (после 2015 г.) - выйти на 38,4 млрд кВт.ч в год.

На втором этапе планируется строительство двух угольных ТЭС на "борту" Ургальского и Ерковецкого угольных разрезов - Ургальской (Хабаровский край) установленной мощностью 2600 МВт и Ерковецкой (Амурская область) мощностью 1200 МВт.

На третьем этапе предполагается построить три угольные ТЭС в Читинской области общей мощностью до 7 200 МВт. Кроме того, изучаются возможности для участия в проекте АЭС, которую предполагается построить в Приморье.

Как сообщалось, проект по экспорту электроэнергии в Китай оценивается в $18 млрд.

Презентуя проект, Алексей Федченко нарисовал весьма радужные перспективы. "Что даст проект, какие системные эффекты? Создание связи между энергосистемами Сибири и Дальнего Востока, окупаемое за счет экспорта, а не за счет тарифной нагрузки. Формирование условий для возникновения полноценного рынка энергии. Привлечение частных инвестиций. Создание рабочих мест. Повышение надежности. Дозагрузка новых электростанций для работы и на внутренний рынок, что позволит снизить тариф для потребителей в ОЭС Сибири на 3%, в ОЭС Востока - на 6-10%", - говорит представитель ВЭБ.

Кстати, кроме китайского направления ВЭБ готова работать и на обе Кореи: Владивосток - Краскино - Чхончжин и Владивосток - Сеул. Правда, по этим проектам конкретики еще недостаточно. Известно лишь, что на российской территории предполагается строительство линий постоянного тока от подстанции "Хехцир" до подстанции "Краскино" с пропускной способностью 5 000 МВт.