Московские страховщики не готовы страховать строящиеся объекты для форума АТЭС

Сегодня мало кто из финансистов готов искренно говорить о финансовом кризисе, который постепенно накрывает и российский рынок с головой. Компания "Ингосстрах" оказалась одной из немногих среди тех, кто готов откровенно рассказывать представителям деловых СМИ, приглашенным в Москву со всей России, о том, что ждет и российскую экономику, и страховой рынок в наступающем 2009 г..

"Мы хорошо осознаем, что значительное сокращение финансового сектора неминуемо произойдет в следующем году, и, более того, происходит уже сейчас, - говорит генеральный директор ОСАО "Ингосстрах" Александр ГРИГОРЬЕВ. - Страховые компании только тем и отличаются от банков, что каждый банк знает, когда ему придет конец, страховщики до последнего находятся в неведении. Как минимум в следующем году ожидается 20-30% сокращения объемов страхования по всему рынку. По моим прогнозам, кризисной волной страховой рынок накроет в середине 2009 г.".

Абсолютно ясно, что государство поддержит социально значимые банки. Помощь, пришедшая вовремя, уже ощутима для российского финансового сектора. Страховым компаниям в сложившейся ситуации придется сложнее, государство не понимает этот рынок. Кроме того, в отличие от банковских вкладчиков, 10 тыс. застрахованных, компании которых потерпят банкротство, на площадь не выйдут. По утверждениям главы Ингосстраха, в России по-прежнему присутствует риск девальвации рубля, дефицита бюджета, сокращения производства и экспорта. В первую очередь в компаниях различных секторов экономики будут сокращены различные расходы на поездки, рекламу и... страхование. 25% клиентов оптимизируют свои расходы на страхование и будут искать, где дешевле. А значит, 2009 г. будет проходить среди страховщиков под знаком демпинга.

Понимая, что надо запастись прочной подушкой безопасности, Ингосстрах планирует заморозить все бюджеты развития. Кроме того, уже сейчас компания приняла стратегически важное решение по сокращению 240 из более чем 1 тысячи точек продаж, которые собирали менее 0,5% страховых сборов. По прогнозам Ингосстраха, из 830 страховых компаний в России останется 300. Будут банкротства, уходы с рынка, уголовные дела, скупка.

"Тенденция к продаже страхового бизнеса нарастает, это я могу констатировать лишь по одному факту. Если еще весной этого года мне на электронную почту приходило одно письмо в неделю с предложением купить ту или иную страховую компанию, то сегодня я получаю по 5-6 писем в день от региональных страховщиков. Определенно, что сегодня Ингосстрах ничего не будет покупать, так как только через год руководители этих компаний поймут реальную их стоимость", - говорит Александр Григорьев.

В кризис российский страховой рынок входит с целым рядом открытых вопросов. Один из них в том, кто и за сколько должен страховать АЭС, дамбы, золоотвалы, шламохранилища и т.д. Рынок по страхованию госконтрактов только зарождается, но сегодня данная проблема как никогда актуальна в свете строительства объектов для Олимпиады в Сочи и форума АТЭС во Владивостоке. Ингосстрах уже имеет опыт страхования подобных объектов, Олимпиада-80 - наглядный пример такого сотрудничества.

Отсутствие дополнительных требований к страховщикам приводит к тому, что государственные контракты на миллиарды рублей заключают страховые компании, которые не имеют достаточного обеспечения по страховой сумме, так называемые "Рога и копыта", созданные позавчера. Они заведомо не смогут покрыть страховой ущерб. Аналогичный у них и перестраховщик. Тем временем высшее руководство страны получает отмашку, что объекты и ответственность якобы застрахованы.

"Нам тоже поступали предложения по строящимся объектам для форума АТЭС, - признался Александр Григорьев, - но, т.к. застройщиками являются различные ООО, доля ответственности которых 10 тыс. руб., ну максимум 100 тыс. руб., какой может быть разговор. Кроме того, ни один проект не зарегистрирован".

Александр Григорьев предполагает, что около 70 страховщиков, сделавших ставку на ОСАГО и КАСКО, обанкротятся в следующем году. Компании, где выплаты по ОСАГО превышают 70% от общего оборота, уже банкроты, а такое может быть, если в портфеле 50% составляют полисы ОСАГО. С его точки зрения, если смотреть только математику, то базовый тариф надо увеличивать на 30%.

Директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Владимир КОЗЛОВ, подтвердил, что наметилась серьезная тенденция по увеличению проблемных компаний в сфере ОСАГО. Если в 2006 г. их было 8, в 2007 г. - 18, в 2008 г. уже 23. В 13 субъектах федерации выплаты по ОСАГО на сегодня превышают 77%. В некоторых регионах эти выплаты составляют выше 60%. Интересно, что Приморье не фигурирует ни в одном из этих списков.

В условиях кризиса РСА будет прилагать все усилия, чтобы исключить случаи ухода страховых компаний "по-английски". Одна из эффективных мер, на взгляд Козлова, возможность приостановления действий по выведению активов.

Руководитель Федеральной службы страхового надзора Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ оказался наиболее сдержанным в отношении будущего страхового бизнеса. По его словам, за последние 5 лет почти половина страховых компаний покинули рынок, лишились лицензии примерно 800 субъектов рынка. За 9 мес. 2008 г. отозвано 49 лицензий. Сокращение количества московских страховщиков идет теми же темпами, что и по регионам.

Глава федеральной службы заметил, что, если бы рынок был таким же, как в 90-е, мы бы не заметили никакого кризиса. Прошли те времена, когда в активах, принимаемых в покрытие страховых резервов, а также в качестве собственных средств страховщиков, числились авиадвигатели самолетов. Сегодня рынок более цивилизованный, и поэтому первые удары кризиса страховые компании вынесли успешно. Хотя проблемы будут нарастать. По оценкам ФССР, в 2008 г. падение личного страхования достигнет 54% (в 2007 г. падение на 23%). Рост страхования имущества будет зафиксирован в пределах 2% (в 2007 г. + 7%). Спрос на классические виды страхования снизится на 7%.

"Еще два месяца назад, - напомнил Ломакин Румянцев - я призывал страховые компании подготовиться к 30-50% падению по отдельным видам страхования. С 2009 г. ФССР ожидает и возврат к некоторым финансовым схемам со стороны страховщиков, но подобные попытки будут останавливаться налоговыми органами и МВД".