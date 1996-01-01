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Российско-китайский товарооборот $50 миллиардов
Ожидания экспертов оправдались - именно такого значения должен был достигнуть объем двусторонней торговли между соседствующими странами к концу года, сообщает консалтинговое агентство Optim Consult.
Объем двусторонней торговли между Россией и Китаем за период январь - ноябрь 2008 года составил $52 188 млн - это на 42,7% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, уже за 10 месяцев были побиты рекордные цифры прошлого года, когда объем торговли между 2-мя странами составил $48,2 млрд.
Вместе с тем, по данным Главного таможенного управления КНР, в ноябре товарооборот между Россией и Китаем снизился по сравнению с октябрьскими показателями уже на $750 млн (15,1 %), составив $4,23 млрд. Таким образом, товарооборот между нашими странами все же продолжает падать, с сентября текущего года снижение составило уже 22,7 %.
Причем, если в предыдущем месяце снижение товарооборота было вызвано в основном падением доли импорта из России в Китай при сохранении роста экспорта из Китая в Россию, в этом месяце одновременно уменьшились показатели и ввоза, и вывоза товаров.
Так, объем российского импорта в ноябре упал по сравнению с предыдущим месяцем еще на 15,9 %, составив $1,389 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2007 года показатель снизился почти на $300 млн).
Объем экспорта из Китая в Россию в ноябре этого года составил $2,85 млрд - это на $240 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в то же время на 490 млн (14,7 %) меньше в сравнении с показателем октября 2008 года.
Последнее снижение экспорта из Китая в Россию было зарегистрировано после снижения коэффициента возврата налога на экспорт товаров, когда в результате за полгода (август 2007 - февраль 2008) экспортный показатель упал на 43,69 %.
ДосьеOptim Consult - одна из крупнейших консалтинговых компаний, работающих на территории Китая. Предоставляет широкий спектр профессиональных услуг для компаний из России и стран СНГ, заинтересованных в деловом сотрудничестве с Китаем. На сегодняшний день Optim Consult сотрудничает с более чем 300-ми китайскими производителями. Компания - действующий член Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства, активный член 12-ти профессиональных китайских ассоциаций, член авторитетной международной ассоциации профессионалов маркетинговых исследований ESOMAR и Международного Союза товаропроизводителей. В компании работает команда из 61 сотрудника, объединяющая профессионалов юридической, финансовой, экономической и переводческой специальностей, обладающих экспертными знаниями в области ведения бизнеса в Китае.
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