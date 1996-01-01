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Таксистов сначала перепишут в реестр, потом дадут талоны
В прошлом номере "ЗР" писал о насущном владивостокских таксистов, мечтающих упорядочить работу на этом рынке. Оказывается, эта проблема уже ищет пути реализации в Хабаровске.
Депутаты Хабаровской городской думы решили внести на рассмотрение краевых коллег проект закона "Об основных направлениях развития таксомоторных перевозок в Хабаровском крае". Как сообщил глава пресс-службы администрации Хабаровска Александр ГОРБУНОВ, это сделано, чтобы упорядочить отношения участвующих в перевозке пассажиров легковыми такси, обеспечить повышение качества и безопасность этих транспортных услуг, создать условия для развития здоровой конкуренции.
Во многом неблагополучная ситуация в сфере таксомоторных перевозок обусловлена отменой в 2005 году обязательного лицензирования этой деятельности. Сегодня в Хабаровске по улицам курсируют сотни машин с шашечками на борту, принадлежащих не только различным таксомоторным фирмам, но и нелегальным частным перевозчикам. Контроль над ними практически отсутствует. При этом вместо здоровой конкуренции - недобросовестная борьба за пассажира, когда игнорируются элементарные требования к техническому состоянию транспорта и безопасности перевозки людей. "Героями" хроники происшествий то и дело становятся именно водители таксомоторов - они грубо нарушают правила дорожного движения, садятся за руль нетрезвыми, торгуют в машинах наркотиками. Иначе говоря, пользоваться услугами такси становится небезопасно.
Изучая эту проблему, разработчики проекта краевого закона, а почин здесь положили в управлении транспорта администрации Хабаровска, знакомились с московским опытом, практикой других городов. И пришли к выводу, что в рамках действующего закона и имеющихся полномочий органов власти есть возможность упорядочить таксомоторные перевозки. В частности, предлагается создать сводный реестр перевозчиков и служб заказа таксомоторов, ввести удостоверения, подтверждающие соответствие перевозчика требованиям безопасности, а также так называемые "талоны культуры" обслуживания пассажиров. Предполагается, что уполномоченная структура краевой исполнительной власти совместно с органами местного самоуправления будет не только контролировать работу такси, но и содействовать созданию специальных автостоянок.
Кстати, городская ассоциация таксомоторных перевозчиков, изучив проект краевого закона, в целом его одобрила.
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